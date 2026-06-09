Hoá chất Đức Giang muốn chuyển nhượng nhà máy

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang. Đây là tài sản của Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Đắk Nông.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng nhà máy, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2026.

Theo tìm hiểu, vào đầu năm 2024, Hoá chất Đức Giang đã chi 253 tỷ đồng để mua lại Nhà máy Cồn Đại Việt tại tỉnh Đắk Nông. Sau khi hoàn tất việc mua lại, Hoá chất Đức Giang đã đổi tên nhà máy thành Nhà máy Cồn Đức Giang, chuyển giao cho công ty con - Công ty TNHH MTV Đức Giang Đắk Nông quản lý.

Nhà máy đã được tái khởi động lại, chạy thử từ tháng 11/2024. Sản phẩm chính của nhà máy là cồn với công suất 50.000 tấn/năm, được ứng dụng trong các lĩnh vực như sản xuất xăng sinh học, đồ uống có cồn, cồn y tế....

Ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang từng chia sẻ rằng, với lợi thế về vùng nguyên liệu sẵn có và nhu cầu cồn trong nước dồi dào, Nhà máy Cồn Đức Giang có thể nâng công suất lên tới gấp 3 lần hiện tại, đạt 150.000 tấn/năm. Ngoài ra với vị trí địa lý thuận lợi gần Nhà máy NPK Đắk Nông hiện hữu, tập đoàn có thể tối ưu hoá chi phí quản lý doanh nghiệp.

Như vậy, sau khi kiện toàn lại nhân sự cấp cao, Hóa chất Đức Giang tiếp tục có động thái đáng chú ý liên quan đến việc tái cơ cấu tài sản.﻿

Trước đó, ngày 8/5/2026, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng. Các cá nhân này hiện đang bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung 3 thành viên mới vào HĐQT gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Ở một diễn biến khác, DGC vừa có văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Cụ thể, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ từ ngày 26/5. Lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo giải trình, Hóa chất Đức Giang cho biết, ngày 8/5, HĐQT công ty đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/05.

Hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính đang được gấp rút triển khai. DGC cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để đảm bảo báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, DGC sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định và dự kiến hoàn tất trong quý II này.

Về hoạt động kinh doanh, Hóa chất Đức Giang công bố BCTC quý 1/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần này kỳ này ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, DGC cho biết chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh cao gấp 3 lần cùng kỳ, kèm theo đà tăng của giá điện, than cốc và Amoniac. Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra buộc DGC phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, khiến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng mạnh.