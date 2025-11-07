Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hòa Minzy liên tục chuyển khoản 1,5 tỷ đồng

Hành đồng của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen.

Trong thời gian gần đây, ca sĩ Hòa Minzy liên tục gây xúc động khi chủ động chuyển khoản số tiền lớn để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương trên cả nước. Qua loạt chia sẻ trên trang cá nhân,, số tiền mà nữ ca sĩ đã ủng hộ trong vài tháng qua qua lên tới 1,5 tỷ đồng.

Hòa Minzy liên tục chuyển khoản những khoản tiền lớn để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại vì thiên tai

Cụ thể, Hòa Minzy đã gửi 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh - quê hương của cô nhằm hỗ trợ người dân vượt qua mưa lũ, ngập úng và khắc phục hậu quả thiên tai. Cô cũng chuyển 100 triệu đồng đến tỉnh Thái Nguyên nhằm giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Hòa Minzy gửi 100 triệu đồng tới tỉnh Cao Bằng để ủng hộ người dân vùng cao khi gặp khó khăn do mưa lũ. Nữ ca sĩ dành 100 triệu đồng hỗ trợ bà con tại tỉnh Huế – vùng chịu thiệt hại nặng do lũ lụt gần đây.

Ngoài ra, Hòa Minzy cũng gửi 100 triệu đồng cho bà con ở Đà Nẵng, đóng góp 300 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bão Bualoi, đóng góp 300 triệu đồng cho bà con tại tỉnh Nghệ An - nơi chịu thiệt hại từ cơn bão số 3.

Hành động thiết thực của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi

Điều đáng nói là Hòa Minzy không chỉ chuyển tiền mà còn gửi kèm lời động viên, đăng ảnh biên lai chuyển khoản, đồng thời thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân để chia sẻ với người dân và lan tỏa tinh thần “không bỏ ai lại phía sau” trong thiên tai.

Hành động của nữ ca sĩ được khán giả và truyền thông đánh giá cao. Không chỉ là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Hòa Minzy còn ghi điểm nhờ trái tim ấm áp và lối sống nhân hậu, cho thấy cô là một người nghệ sĩ có trách nhiệm với xã hội, với quê hương và đồng bào.

