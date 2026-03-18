Hòa Minzy và chồng Đại úy tụ họp giản dị bên bạn bè, Erik - Đức Phúc góp mặt

18-03-2026 - 15:22 PM | Lifestyle

Mối quan hệ của Hòa Minzy và ông xã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy và chồng là Đại úy Thăng Văn Cương đã có khoảng thời gian yêu đương bí mật khoảng 4 năm. Ngay khi xác nhận tin vui với nửa kia, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã nhận được cơn mưa lời chúc phúc từ khán giả, đồng nghiệp.

Những hình ảnh có sự xuất hiện của cặp đôi hiện tại đều được chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ loạt hình ảnh đời thường của Hòa Minzy và chồng Đại úy trong buổi tụ họp thân mật cùng bạn bè thân thiết.

Không chỉ vậy, hội bạn thân trong gia đình Hoa dâm bụt là Erik và Đức Phúc của Hòa Minzy cũng góp mặt đông đủ. Mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau, ăn uống và trò chuyện vui vẻ.

Hòa Minzy cùng chồng Đại úy tụ tập ăn uống giản dị bên bạn bè, trong đó có Erik, Đức Phúc. Ảnh: MXH

Cả hai đã có khoảng 4 năm yêu đương kín tiếng. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Nữ ca sĩ vừa qua đăng tải đoạn hội thoại cho thấy một fan thẳng thắn bày tỏ chỉ thích xem hình ảnh, video của Hoà và chồng Đại uý hơn là những bài đăng cá nhân của cô.

Cụ thể, người hâm mộ viết: "Giờ chị nói thật là chị chỉ thích xem hình ảnh và video của Hòa Cương thôi". Trước lời chia sẻ có phần "phũ phàng", giọng ca Bắc Ninh đáp lại đầy hài hước: "Hahhahaha chị hết yêu em rồi". Tuy nhiên, fan này tiếp tục trêu đùa rằng trước đây là fan của cô, nhưng giờ đã "chuyển hướng" sang yêu thích Đại uý Thăng Văn Cương, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc tới hai mẹ con.

Chia sẻ câu chuyện này, Hòa Minzy không giấu được sự "dở khóc dở cười", thừa nhận rằng hiện tại nhiều khán giả quan tâm đến ông xã của cô nhiều hơn. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Trung bình khán giả của tôi hiện tại khi tôi đăng ảnh một mình. Không chịu đâu các chị ơi". Có thể thấy ông xã của Hòa Minzy đang nhận được cảm tình rất lớn từ netizen.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, hình ảnh của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được sự quan tâm rất lớn. Ảnh: FBNV

Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Ảnh: Sao nhập ngũ

Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ về việc gia đình của Thăng Văn Cương đã sang hỏi cưới trong lúc ông nội cô vẫn còn sống. "Tôi vui vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào", nữ ca sĩ viết.

Sau khi Hòa Minzy xác nhận mối quan hệ, Thăng Văn Cương cũng đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên Hòa Minzy và bé Bo, kèm theo dòng chia sẻ đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình, Hòa Minzy nhận được lời chúc phúc từ đông đảo khán giả. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

