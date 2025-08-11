Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
80 năm Thành tựu
80 năm Thành tựu
xem chi tiết

Hòa Phát, VNR và nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia một sự kiện quy mô lớn chưa từng có

11-08-2025 - 14:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm vóc quốc gia và khu vực, thu hút sự chú ý của toàn dân và khách quốc tế.

80 nTừ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Theo Đề án, Triển lãm sẽ trưng bày nhiều nội dung, trong đó nổi bật là giới thiệu những thành tựu của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp – công nghệ; đầu tư – thương mại; nông nghiệp – nông thôn; an ninh – quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, Triển lãm cũng giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Tại cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến thi công gian hàng của các đơn vị tại Triển lãm vào chiều 10/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tất cả các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, với tinh thần làm việc 24/24. Các bộ phận liên quan rà soát các đơn vị đăng ký thi công muộn, chậm nhất trong hôm nay và ngày mai (11-12/8) phải đồng loạt thi công.

Hòa Phát, VNR và nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia một sự kiện quy mô lớn chưa từng có- Ảnh 1.

Chiều 10/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến thi công gian hàng của các đơn vị tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về không gian khu ẩm thực của 34 tỉnh, thành phố, việc bố trí cây xanh, phương án thiết kế chi tiết khu vực đại sảnh, sự tham gia của các đơn vị doanh nghiệp như Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR), Tập đoàn Hòa Phát..Được biết, gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp mang tên là "Khởi nghiệp kiến quốc". Đây đều là những doanh nghiệp nằm trong TOP thương hiệu quốc gia.

Hòa Phát, VNR và nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia một sự kiện quy mô lớn chưa từng có- Ảnh 2.

Ngày 5/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với đại diện của nhóm các doanh nghiệp tham gia gian hàng "Khởi nghiệp kiến quốc" (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Triển lãm 80 năm Quốc khánh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm vóc quốc gia và khu vực, thu hút sự chú ý của toàn dân và khách quốc tế. Vì vậy, chất lượng và hình thức các gian hàng của Triển lãm phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

"Các doanh nghiệp được lựa chọn đều là những thương hiệu tiêu biểu, uy tín của quốc gia. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tối đa để hoàn thành gian hàng của mình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của Triển lãm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Một tỉnh chuẩn bị đón gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Nguyệt Lượng

An ninh tiền tệ

Sự kiện: 80 năm Thành tựu

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2: Cao hơn cả nền kinh tế lớn nhất khu vực, so với Việt Nam thì sao?

Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2: Cao hơn cả nền kinh tế lớn nhất khu vực, so với Việt Nam thì sao? Nổi bật

Sang năm 2026, những trường hợp nào sẽ không được cấp Sổ đỏ?

Sang năm 2026, những trường hợp nào sẽ không được cấp Sổ đỏ? Nổi bật

Thêm trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành từ ngày 19/8

Thêm trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành từ ngày 19/8

13:45 , 11/08/2025
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý lộ trình cấm xe máy xăng ở vành đai 1 Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý lộ trình cấm xe máy xăng ở vành đai 1 Hà Nội

11:45 , 11/08/2025
Từ 15/8, công dân 12 quốc gia này sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch

Từ 15/8, công dân 12 quốc gia này sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch

11:39 , 11/08/2025
Hơn 300 chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm... có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hơn 300 chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm... có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10:37 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên