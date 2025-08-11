Hòa Phát, VNR và nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia một sự kiện quy mô lớn chưa từng có

80 nTừ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Theo Đề án, Triển lãm sẽ trưng bày nhiều nội dung, trong đó nổi bật là giới thiệu những thành tựu của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp – công nghệ; đầu tư – thương mại; nông nghiệp – nông thôn; an ninh – quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, Triển lãm cũng giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Tại cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến thi công gian hàng của các đơn vị tại Triển lãm vào chiều 10/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tất cả các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, với tinh thần làm việc 24/24. Các bộ phận liên quan rà soát các đơn vị đăng ký thi công muộn, chậm nhất trong hôm nay và ngày mai (11-12/8) phải đồng loạt thi công.

Chiều 10/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến thi công gian hàng của các đơn vị tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về không gian khu ẩm thực của 34 tỉnh, thành phố, việc bố trí cây xanh, phương án thiết kế chi tiết khu vực đại sảnh, sự tham gia của các đơn vị doanh nghiệp như Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR), Tập đoàn Hòa Phát... Được biết, gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp mang tên là "Khởi nghiệp kiến quốc". Đây đều là những doanh nghiệp nằm trong TOP thương hiệu quốc gia.

Ngày 5/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với đại diện của nhóm các doanh nghiệp tham gia gian hàng "Khởi nghiệp kiến quốc" (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Triển lãm 80 năm Quốc khánh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm vóc quốc gia và khu vực, thu hút sự chú ý của toàn dân và khách quốc tế. Vì vậy, chất lượng và hình thức các gian hàng của Triển lãm phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

"Các doanh nghiệp được lựa chọn đều là những thương hiệu tiêu biểu, uy tín của quốc gia. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tối đa để hoàn thành gian hàng của mình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của Triển lãm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.