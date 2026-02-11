Hoa Tết giá mềm, hút khách

Ngày 23 tháng chạp (ngày 10-2), tại các điểm bán hoa truyền thống ở TP HCM tràn ngập hoa kiểng Tết. Theo các tiểu thương, lượng khách đang tăng dần, nhất là vào thời điểm buổi sáng và chiều tối.

TP HCM: Giá mềm, nhiều người mua hoa sớm

Lựa mấy chậu cúc mâm xôi ở Công viên 23 Tháng 9, chị Nguyễn Thị Yến (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết tranh thủ mua hoa sớm để nhà có không khí Tết, vì chiều 29 tháng chạp, gia đình chị về quê. Săm soi chậu quất (tắc) dày đặc trái chín vàng ươm, ông Trần Công Hậu (ngụ phường Bến Thành) cho biết chủ ra giá 4 triệu đồng. "Giá này cũng hợp lý. Người bán lấy hàng từ Hưng Yên - quê tôi, nên tôi mua để ủng hộ đồng hương. Cũng gần chục năm rồi tôi không về thăm quê..." - ông Hậu chia sẻ.

Tại Công viên Gia Định, có khá nhiều người chọn mua đào. Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán hoa ở đây, cho biết đào lấy từ Thái Bình. "Giá đào năm nay cũng như năm ngoái. Tuy nhiên, khách có trả giá giảm vài trăm ngàn đồng cũng bán luôn để về quê cho kịp đón giao thừa" - bà Hà nói.

Còn chị Bùi Thị Thu, chủ nhà vườn ở Vĩnh Long, bán các loại hoa cúc, mào gà, vạn thọ, cho biết giá bán giảm 50.000 đồng/cặp so với năm ngoái. Nhờ có mức giá thấp nên 2 ngày qua, chị đã bán được gần 100 cặp hoa; hiện còn gần 400 cặp, có thể sẽ bán hết trong 3-4 ngày tới.

Cũng là chủ nhà vườn ở Vĩnh Long, ông Ngô Mạnh Hùng, bán tắc tại Công viên Lê Văn Tám, cho biết: "Năm ngoái, những ngày đầu rất ít khách mua, chỉ bán được hơn chục chậu. Nhưng năm nay khá hơn, mới vài ngày đã bán được gần 50 chậu" - ông Hùng kể.

Còn dọc Bến Bình Đông, hoa kiểng Tết đã đầy ắp, khách đi xem, chọn mua tấp nập. Chị Hồ Thị Thanh, nhà vườn ở Vĩnh Long, vui vẻ cho biết: "Thời điểm này năm ngoái khá vắng khách, còn năm nay khách tìm đến đây khá nhiều để chọn mua hoa các loại và cả mai vàng".

Hoa vạn thọ giá cả phải chăng nên được nhiều khách hàng ưa chuộngẢnh: VÂN DU

Hoa kiểng giá bình dân hút khách

Chợ hoa xuân trên đường Mai Chí Thọ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) đã đi vào hoạt động 2 ngày qua với 700 lô. Tiểu thương tham gia chợ hoa được miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước. "Chính sách miễn phí giúp tiểu thương giảm chi phí, khuyến khích đa dạng nguồn hoa, góp phần bình ổn giá bán" - ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, thông tin.

Tiểu thương Trần Thị Thu Liên cho biết ngoài các loại hoa truyền thống như vạn thọ, mào gà, hướng dương…, chị còn nhập thêm hoa đuôi phụng để bán với giá 25.000 đồng/chậu. Loại hoa này có nhiều màu sắc, kích thước nhỏ gọn nên được nhiều người quan tâm. Sau 3 ngày trưng bày, chị Liên đã bán khoảng 100 chậu hoa đuôi phụng. Trong khi đó, tiểu thương Lê Văn Tấn cho biết năm nay chủ yếu bán vạn thọ chậu nhỏ, giá khoảng 30.000 đồng/chậu. "Tình hình kinh tế còn khó khăn nên người dân có xu hướng chọn hoa có giá vừa phải thay vì chậu lớn có giá cao" - anh Tấn nhận định.

Ngoài ra, tại chợ còn xuất hiện cúc mâm xôi Hàn Quốc màu tím, đỏ… với giá khoảng 600.000 đồng/cặp. Dù vậy, nhiều tiểu thương chọn bán loại kích thước nhỏ hơn, giá từ 300.000 - 400.000 đồng/cặp.

Mấy ngày qua, nhiều nhà vườn ở các tỉnh miền Tây cũng chở hoa, cây kiểng xuống phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau để bán trong dịp Tết. Các loại hoa, cây kiểng có giá bán bình dân được nhiều người dân chọn mua.

Ông Lê Hữu Trí cho biết gia đình đã bán được hơn 500 chậu hoa vạn thọ chỉ sau 1 ngày. "Hoa vạn thọ có giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/cặp. Nhờ giá cả phải chăng nên bà con ủng hộ rất nhiều, tôi mới vận chuyển xuống thêm 900 chậu để bán" - ông Trí phấn khởi nói.

Cùng niềm vui trên, anh Trần Minh Khang cho hay gia đình đã thuê xe tải chở 1.200 chậu hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc từ Đồng Tháp xuống Cà Mau bán. Cúc mâm xôi Hàn Quốc loại nhỏ có giá bán 600.000 đồng/cặp, loại lớn 900.000 đồng/cặp. "Sau 5 ngày, tôi đã bán gần 700 chậu cúc mâm xôi các loại. Nếu được bà con ủng hộ như hiện nay thì tôi sẽ đưa thêm hoa xuống để bán trong những ngày sắp tới" - anh Khang chia sẻ.

Lâm Đồng: Lo hoa nở "lệch" mùa Chỉ còn gần 1 tuần nữa là Tết Bính Ngọ 2026, ngoài các loại hoa nổi tiếng của Đà Lạt như lily, lan hồ điệp, địa lan, hồng đã vào vụ bán Tết trước đó, những vùng trồng hoa khác như Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương hay các tỉnh miền Trung lần lượt đổ về trung tâm Đà Lạt với nhiều loại hoa như đào, mai vàng, hoa giấy cổ thụ, tắc. Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 10-2 tại khu vực bán hoa bên hồ Xuân Hương, đào, mai vàng, hoa giấy, quất có giá khá mềm: Đào từ vài trăm ngàn cho đến dưới 10 triệu đồng, tùy loại; quất có giá khoảng 700.000 - 800.000 đồng/cây cao gần 2 m; hoa giấy có giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy loại. Tại Đà Lạt, nhiều diện tích trồng hoa lily, cúc, đồng tiền ở các làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông cũng đang vào vụ lớn nhất năm. Hiện nay, giá hoa lily dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/5 cành; địa lan có giá 300.000 - 600.000 đồng/cành. Đặc biệt, địa lan sô-cô-la nhung đen có giá gần 1 triệu đồng/cành. Tuy nhiên, do thời tiết cuối năm vẫn đang khá lạnh khiến một số loại hoa Tết có nguy cơ nở không đúng thời điểm (sớm hoặc muộn) khiến nông dân phải thu hoạch rải rác, khó tập trung sản lượng trong những ngày giáp Tết. Bên cạnh đó, sức mua thời điểm này vẫn chưa cao, một phần do Đà Lạt cuối năm 2025 trải qua nhiều mưa lũ khiến người tiêu dùng gặp khó khăn, thắt chặt chi tiêu. L.Giang



