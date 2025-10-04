Hoàng Hường đối diện khung hình phạt nào khi để ngoài sổ sách hơn 1.800 tỷ đồng

Hoàng Hường và đồng phạm bị khởi tố về vi phạm kế toán

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường), hai em rể và ba nhân viên.

Hoàng Hường là dược sĩ, doanh nhân và gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, được biết đến với hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận vì đi kèm với những phát ngôn khoe giàu, đề cao vật chất, sang chảnh và xa hoa trên mạng xã hội.

Hoàng Hường có thể đối diện với khung hình phạt nào?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, hành vi của Hoàng Hường thuộc diện gây hậu quả nghiêm trọng, có thể chịu khung hình phạt từ 10–20 năm tù theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Điều luật này quy định ba khung hình phạt:

Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1–5 năm.

Khung 2: Phạt tù 3–12 năm, áp dụng khi phạm tội có tình tiết tăng nặng như vì vụ lợi, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại từ 300 triệu – dưới 1 tỷ đồng.

Khung 3: Phạt tù 10–20 năm, áp dụng nếu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên; đồng thời, có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1–5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp

"Số tiền để ngoài sổ sách của Hoàng Hường vượt xa khung tối đa. Nếu chứng minh được lỗi cố ý, đối tượng có thể đối mặt mức án cao nhất 20 năm tù giam," – TS, LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh. "Tuy nhiên, mức án thực tế sẽ phụ thuộc hành vi cụ thể, mức độ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ."

Hệ sinh thái khổng lồ và các hành vi trốn thuế của Hoàng Hường

Điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh, nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn thuế VAT và lợi nhuận TNDN. Đây là hành vi mang tính hệ thống trong toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh của bà này, kéo dài hơn 4 năm.

Luật sư Lê Ngọc Sơn Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: "Nếu các hành vi này nhằm mục đích trốn thuế, cơ quan điều tra có thể khởi tố bổ sung tội trốn thuế. Ngoài ra, những sản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hay gian lận thương mại cũng sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật."

Luật sư Lê Ngọc Sơn Đoàn Luật sư Hà Nội

Cơ quan điều tra cũng đang mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân khác trong việc tiếp tay cho hành vi của Hoàng Hường. Số tiền thu bất chính sẽ bị phong tỏa, kê biên, tịch thu, đảm bảo thi hành án nếu có mức án cao.

Hệ sinh thái kinh doanh phi pháp: Cảnh báo cho cộng đồng mạng

Vụ án Hoàng Hường là lời cảnh báo đối với những người nổi tiếng trên mạng xã hội, khi lợi dụng danh tiếng để trục lợi. Việc khoe giàu, đề cao vật chất, xem nhẹ đạo đức và pháp luật không chỉ gây bức xúc xã hội mà còn dẫn tới hình phạt nghiêm khắc: từ tù giam đến tịch thu tài sản, cấm kinh doanh.

Đây cũng là lời nhắc nhở với cộng đồng doanh nhân trẻ: danh tiếng, thành công và ảnh hưởng xã hội phải đi đôi với trách nhiệm pháp lý và đạo đức kinh doanh, đặc biệt trong môi trường kinh doanh online và mạng xã hội hiện nay.

Vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng, và sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý răn đe những hành vi tương tự trong cộng đồng kinh doanh online.