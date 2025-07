Hoang Huy New City cách trung tâm hành chính mới của Hải Phòng mới hoạt động 300m

Bất động sản trung tâm hành chính: Tâm điểm mới của dòng tiền dịch chuyển

Từ tháng 1/7/2025 khu trung tâm hành chính – chính trị mới của Hải Phòng tại Bắc Sông Cấm chính thức đi vào hoạt động, trở thành nơi làm việc tập trung của toàn bộ bộ máy chính quyền thành phố. Cùng với đó, một lượng lớn nhân sự từ các cơ quan hành chính của Hải Dương cũng được điều chuyển về làm việc tại đây sau quá trình sắp xếp bộ máy. Dự kiến trong giai đoạn đầu, sẽ có khoảng 3.000 – 5.000 cán bộ, chuyên viên, nhân sự hành chính và hỗ trợ kỹ thuật làm việc thường xuyên tại khu trung tâm mới này.

Không khí khẩn trương nhưng tràn đầy hân hoan bao trùm khu đô thị Bắc Sông Cấm trong những ngày chuẩn bị vận hành chính thức. Đây không chỉ là một bước đi về mặt tổ chức, mà còn là một sự chuyển mình toàn diện về định hướng phát triển: đưa Thủy Nguyên trở thành trung tâm mới của Hải Phòng trong giai đoạn tăng trưởng chiến lược.

Sự hình thành của trung tâm hành chính – chính trị mới không chỉ thay đổi cấu trúc quản lý đô thị, mà còn kéo theo sự tái cấu trúc toàn bộ nhu cầu sống và làm việc của một bộ phận lớn người dân. Họ là cán bộ, công chức, chuyên gia, doanh nghiệp đối tác, cùng các dịch vụ phụ trợ như giáo dục, y tế, tài chính – ngân hàng, hậu cần kỹ thuật… tất cả tạo thành một quần thể nhu cầu có tính ổn định cao và ít bị tác động bởi chu kỳ thị trường. Đây cũng là nhóm khách hàng "xương sống" giúp các dự án bất động sản quanh trung tâm hành chính trở thành đô thị có dòng người tiêu dùng lớn.

Hoang Huy New City: tâm điểm kết nối chuỗi giá trị mới của đô thị trung tâm

Giữa dòng chuyển dịch mạnh mẽ về hành chính, dân cư và không gian phát triển mới của Hải Phòng sau sáp nhập, Hoang Huy New City nổi bật như một tâm điểm tích hợp hiếm hoi có khả năng kết nối đầy đủ các chuỗi giá trị mới của đô thị trung tâm: nơi ở, nơi làm việc, nơi kết nối cộng đồng, nơi tạo ra dòng tiền.

Với quy mô gần 50ha và định hướng theo mô hình "đô thị lễ hội", Hoang Huy New City được phát triển không đơn thuần là khu nhà ở, mà là một không gian tổ chức đời sống hiện đại, đậm chất trải nghiệm. Hơn 300 tiện ích liên hoàn được bố trí xuyên suốt các phân khu: đại lộ Solasta Avenue, sân khấu biểu diễn, công viên liên hoàn, quảng trường ánh sáng, phố mua sắm đêm... không chỉ gia tăng tiện ích sống, mà còn tạo nền tảng để dòng người hội tụ – yếu tố quan trọng để bất động sản có thể khai thác thương mại hiệu quả. Đây là một trong số rất ít các dự án tại Hải Phòng hiện nay có thể định vị được cả "chất sống" lẫn "dòng tiền" trong một tổng thể đô thị có cấu trúc hoàn chỉnh.

Hoang Huy New City tiên phong "đô thị lễ hội" tại Hải Phòng

Trong tổng thể phát triển của Thủy Nguyên, Hoang Huy New City đóng vai trò như một điểm đến kép: vừa phục vụ cư dân an cư với tiêu chuẩn sống cao cấp, không gian xanh và an ninh đồng bộ; vừa trở thành điểm đến lễ hội – sự kiện – mua sắm – giao lưu của cộng đồng đô thị. Việc quy hoạch theo chiều sâu, có tính biểu tượng cao và khả năng vận hành thực tế giúp dự án không chỉ thu hút người ở thực mà còn trở thành "hạt nhân cảnh quan, cộng đồng" của thành phố tương lai.

Với tốc độ phát triển vùng lõi như hiện nay, bất động sản quanh trung tâm hành chính mới đang bước vào giai đoạn tái định giá mạnh mẽ. Những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ minh bạch và đã hình thành tiện ích như Hoang Huy New City đang được thị trường định vị lại là tài sản mang tính dẫn dắt: vừa có tính sử dụng thực tế, vừa là kênh đầu tư an toàn, ổn định trong dài hạn. Đặc biệt, khả năng kết nối liên vùng – từ cầu Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi đến các tuyến vành đai huyết mạch đã đưa dự án vào nhóm những đô thị trung tâm kiểu mới: nơi sống – làm việc – đầu tư gắn liền trong một quỹ đạo phát triển bền vững.

