Hoàng tộc của “Hoàng tử tỷ đô Brunei” giàu có cỡ nào? Không phải cung điện vàng ròng, độ xa hoa vượt rất xa hình dung của người thường

Sự kiện hoàng gia được trông đợi nhất thế giới trong lúc này chính là đám cưới của Hoàng tử Brunei Abdul Mateen với hôn thê Anisha Rosnah binti Adam sẽ diễn ra vào ngày 7/1 tới. Hoàng tử Mateen vốn rất nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nhiều tài lẻ nổi bật và cuộc sống trong mơ. Anh xuất thân từ hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới. Cha của Hoàng tử, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, người cũng là thủ tướng của đất nước từng là người giàu nhất thế giới và hiện có tài sản ròng ước tính khoảng 230 tỷ USD. Từ lâu, ông và cả hoàng gia Brunei nổi tiếng với lối chi tiêu xa hoa. Dưới đây là một số ví dụ về cách chi tiêu của vị vua này sẽ khiến bạn choáng váng.

Rolls-Royce bằng vàng

Theo GQ India, Quốc vương Brunei sở hữu một trong những bộ sưu tập xe hiếm lớn nhất thế giới, trong đó bao gồm một chiếc Rolls-Royce mạ vàng ấn tượng. Chiếc xe sang trọng được thiết kế riêng có mui mở và bệ để ô. Siêu xe được phủ vàng từ lưới tản nhiệt đến lốp xe.

Nhà vua còn sở hữu 600 chiếc Rolls-Royces, 450 chiếc Ferrari và 380 chiếc Bentley. Bộ sưu tập của ông trị giá hơn 5 tỷ USD và bao gồm tổng cộng hơn 7.000 chiếc xe các loại. Ngoài những chiếc Rolls-Royce nói trên còn có nhiều dòng xe hiếm như Lamborghini Urraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice (một trong 7 chiếc duy nhất trên thế giới) và một chiếc Porsche 959. Bộ sưu tập xe hơi này ấn tượng đến mức, nhà vua và gia đình ông được cho là người sở hữu một nửa số xe Rolls-Royce được mua trên toàn cầu trong suốt những năm 1990.

Máy bay riêng 400 triệu USD

Khi đã có những chiếc ô tô bằng vàng thì rõ ràng việc sở hữu những chiếc máy bay phản lực tư nhân cũng không có gì ngạc nhiên. Theo Born Rich, vị vua này có các máy bay phản lực Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200 để di chuyển hằng ngày.

Chiếc Boeing 747-400 được mạ vàng và sang trọng đến mức được mệnh danh là “cung điện bay”. Những bức ảnh từ Instagram cho thấy nội thất được trang trí bằng vàng và pha lê Lalique. Chiếc máy bay này có giá khoảng 400 triệu USD. Nhà vua cũng từng tặng con gái mình một chiếc Airbus A340 nhân dịp sinh nhật của công chúa.

Cung điện có 1.700 phòng

Cung điện Istana Nurul Iman là hình ảnh thu nhỏ của sự xa hoa với hơn 1.700 phòng, 257 phòng tắm và 5 bể bơi. Quốc vương được cho là có 110 gara trong khuôn viên để chứa bộ sưu tập xe hơi khổng lồ. Bên cạnh đó, nhà vua còn rất thích cưỡi ngựa nên đã xây dựng những chuồng ngựa có máy điều hòa đặc biệt để đảm bảo chiến mã của mình được chăm sóc tốt nhất có thể.

Cung điện Istana Nurul Iman hiện đang giữ danh hiệu cung điện có người ở lớn nhất thế giới trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, với diện tích rộng hơn 200.000 mét vuông. Cung điện được hoàn thành vào năm 1984 và vào thời điểm đó, tổng chi phí xây dựng là 1,4 tỷ USD.

Mỗi lần cắt tóc giá 20.000 USD

Thợ làm tóc yêu thích sống ở nước khác? Không có vấn đề gì với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. The Times đưa tin rằng quốc vương thường xuyên đưa người thợ cắt tóc yêu thích của mình – từ khách sạn Dorchester ở Mayfair ở London – trên chuyến bay hạng nhất đến Brunei để cắt tóc cho ông. Mỗi lần cắt tóc như thế này sẽ tiêu tốn khoảng 20.000 USD (gần 500 triệu đồng).

Bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ

Quốc vương cũng có đam mê về nghệ thuật và theo Insider, ông đã trả 70 triệu USD cho một bức tranh sơn dầu - kiệt tác năm 1892 của họa sĩ trường phái Ấn tượng người Pháp Pierre-Auguste Renoir, Two Young Girls at the Piano.

