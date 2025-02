Hoàng Văn Trường ra đầu thú

Chiều ngày 20/2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sáng cùng ngày, Hoàng Văn Trường (sinh năm 1988, trú tại Xóm Đình 6, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đối tượng cuối cùng trong vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 09/02/2025, tại thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó vào ngày 09/02, tại Hội xuân Mù Là, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Nguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại Hội xuân, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Hậu quả làm 02 người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, Duy, Trường và Quân đã bỏ trốn. Sau đó, Duy (đối tượng chủ mưu) và Trần Văn Quân đã ra đầu thú.

Đối tượng Hoàng Văn Trường tại cơ quan công an - Ảnh: CA tỉnh Bắc Kạn

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Trường đã khai nhận, sau khi xảy ra xô xát, thấy có người bị thương nên Trường đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bắt xe khách về Thái Nguyên lẩn trốn. Ngày 14/02, do vết thương bị nhiễm trùng nên Trường đã vào Bệnh viện A Thái Nguyên điều trị đến ngày 19/02 được ra viện. Biết không thể trốn thoát và được người thân vận động nên Trường đã đến cơ quan Công an đầu thú.