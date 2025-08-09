Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Học sinh toàn quốc được nghỉ lễ 2/9 bao nhiêu ngày?

09-08-2025 - 15:46 PM | Sống

Học sinh các cấp được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 từ ngày 30/8 đến hết 2/9. Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục trước khi bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 gửi các Phòng Văn hóa – Xã hội các phường, xã và các nhà trường trực thuộc.

Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT cũng như học sinh mầm non, tiểu học, THCS – THPT, trung tâm GDNN – GDTX, trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ lễ từ ngày 30/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ Ba).

"Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ có căn cứ thực tế của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp", Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo.

Học sinh toàn quốc được nghỉ lễ 2/9 bao nhiêu ngày?- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, trong thời gian nghỉ lễ , các nhà trường có biện pháp đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ. Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch.

Thời điểm này, tại Hà Nội các trường tư thục đã đón học sinh quay lại trường học. Một số trường công lập cũng đã cho học sinh đầu cấp đến nhận lớp, mua đồng phục, chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới 2025-2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có thông báo, dịp Lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày. Trường hợp, các nhà trường tổ chức học vào thứ Bảy (bậc THCS, THPT) thì chủ động điều chỉnh lịch nghỉ dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.

Như vậy, trước khi học sinh bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, các em có kỳ nghỉ kéo dài để có thể đi chơi, nghỉ ngơi.

Dự kiến, lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra đồng loạt đối với tất cả các trường học trên toàn quốc từ cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT vào ngày 5/9 tới.

Theo Hà Linh

Tiền Phong

