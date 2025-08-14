Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất từ 20/8

14-08-2025 - 15:45 PM | Sống

Năm học 2025 - 2026, học sinh lớp 1, 9, 12 tại TP.HCM tựu trường từ ngày 20/8, các khối còn lại tựu trường ngày 25/8.

Nội dung nằm trong kế hoạch năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành ngày 14/8.

Theo kế hoạch, các trường đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Lịch kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất từ 20/8- Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất vào ngày 20/8.

Theo số liệu các Sở công bố đầu năm học 2024-2025, TP.HCM hiện tại có 1.707.220 học sinh; Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh; còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh các cấp.

Như vậy, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM mới có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay. Cùng với đó là hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Trong khi đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17), lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

Theo Kim Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
tựu trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng Nổi bật

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện Nổi bật

"Cậu ấm" Subeo đi học trở lại sau khi thực tập tại công ty của bố, soi học phí cả tỷ đồng ở trường quốc tế mà choáng

"Cậu ấm" Subeo đi học trở lại sau khi thực tập tại công ty của bố, soi học phí cả tỷ đồng ở trường quốc tế mà choáng

15:44 , 14/08/2025
4 loại cây cảnh nhà nào dại lắm mới dám trồng khi có con nhỏ

4 loại cây cảnh nhà nào dại lắm mới dám trồng khi có con nhỏ

15:07 , 14/08/2025
Không thể ngờ căn bệnh 'quên quên nhớ nhớ' lại gây tử vong nhiều hơn cả ung thư

Không thể ngờ căn bệnh 'quên quên nhớ nhớ' lại gây tử vong nhiều hơn cả ung thư

14:53 , 14/08/2025
Năm 2025, lương hưu và tuổi nghỉ hưu có gì mới khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”?

Năm 2025, lương hưu và tuổi nghỉ hưu có gì mới khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”?

14:50 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên