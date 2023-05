Hội độc thân tiêu 20 triệu/tháng, nhiều hơn gia đình 3 người ở Hà Nội

Có một nghịch lý đang diễn ra ngày càng phổ biến gần đây đó chính là hội độc thân thường chi tiêu nhiều hơn so với người lập gia đình. Thông thường, mọi người nghĩ rằng người độc thân không phải lo toan cho ai sẽ tích luỹ được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.

Sống độc thân nhưng tiêu gần như sạch lương hàng tháng

Thảo Trang (27 tuổi, nhân viên văn phòng) có mức thu nhập hàng tháng khoảng 20 triệu. Cô bạn sẽ đưa cho bố mẹ 5 triệu, còn 15 triệu dành cho chi tiêu sinh hoạt cá nhân hàng tháng. "Tiền ăn uống sinh hoạt của mình khoảng tầm 5 - 6 triệu. Số tiền còn lại mình thường mua mỹ phẩm vật dụng cá nhân và quần áo. Thỉnh thoảng, mình sẽ có những khoản chi khá lớn, ví dụ như vừa mới đây mình làm tóc hết 8 triệu đồng. Có những lần mình mua quần áo, khoảng 1 - 2 triệu/bộ theo sở thích. Bên cạnh đó, mỗi năm mình sẽ đi du lịch từ 1 - 2 lần, dự chi khoảng 10 triệu/lần".

Mọi người thường nói rằng người độc thân chi tiêu ít hơn so với đã có gia đình bởi vì không phải lo toan quá nhiều. Thảo Trang cho rằng do không có con cái nên việc chi tiêu cho gia đình sẽ ít hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là hội độc thân sẽ tiêu tiền ít hơn vì họ vẫn sẽ chi tiêu cho bản thân. Bên cạnh đó, người độc thân thường không có suy nghĩ sẽ phải tiết kiệm vì không có quá nhiều trách nhiệm nên cuối cùng là tích luỹ để ít hơn.

Cũng giống như Thảo Trang, Thuỳ Linh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) thường xuyên tiêu sạch tiền lương khoảng 22 triệu/tháng của mình. Cô bạn chia sẻ rằng tiền thuê nhà 5 triệu/tháng, chi phí ăn uống khá cao vì thường xuyên đi ăn ngoài dao động 7-8 triệu. Bên cạnh đó, cô bạn cũng thích đi du lịch khá nhiều nơi, mỗi tháng đều dành thời gian để khám vùng đất mới nên tiêu trung bình khoảng 5-6 triệu cho du lịch. Số tiền còn lại dành cho những khoản chi để học thêm những điều mới chẳng hạn như tham gia workshop cuối tuần, lớp học yoga, chạy bộ, tiếng Trung,...

"Bố mẹ mình đều là những người có tài chính ổn định, không cần sự hỗ trợ từ con cái. Ngay từ khi mình vừa mới ra trường đi làm, bố mẹ đã bảo rằng chỉ cần mình tự nuôi bản thân thật tốt nên mình không có áp lực tài chính từ gia đình. Bên cạnh đó, mình cũng không có ý định lập gia đình trong tương lai nên không cần chuẩn bị để lập gia đình và chỉ tận hưởng cuộc sống độc thân".

Thuỳ Linh chia sẻ rằng trong khoảng thời nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cô bạn đã chi khoảng 10 triệu đồng trong thời gian về quê chơi. "Mình không nghĩ đây là một con số quá lớn. Tuy nhiên, gia đình chị họ 4 người cũng không tiêu nhiều như mình. Thực tế, ngay cả trong chi phí sinh hoạt hàng ngày, mình cũng tiêu nhiều hơn 1 gia đình có 2 con nhỏ mà mình có quen biết ở Hà Nội".

Tại sao người độc thân lại thường chi tiêu rất mạnh tay?

Nhiều người cho rằng độc thân không có nhiều khoản phải chi tiêu và số tiền chi ra hàng tháng thường sẽ ít hơn người đã kết hôn. Tuy nhiên, theo Thảo Trang, người độc thân sẽ có những khoản chi phí sinh hoạt nhiều hơn gia đình như tiền thuê nhà, điện nước vì những khoản này ai sống một mình phải tự trả. "Theo những gì mình quan sát được từ những người độc thân, mình thấy họ thường chi rất nhiều cho thú vui cá nhân. Thêm nữa, tiền dành cho đi du lịch, đi chơi sẽ nhiều hơn vì không có vướng bận gì, bạn bè rủ có thể đi ngay".

Trên thực tế người độc thân sẽ chỉ phải lo cho cuộc sống của mình nên sẽ thoải mái hơn, còn những người đã lập gia đình sẽ phải lo toan nhiều thứ hơn. Nhưng 1 gia đình thường sẽ có 2 người lớn cùng xây dựng tích góp chung, có thể sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nhưng chỉ trong hoàn cảnh là không có con cái. "Với quan điểm hiện tại của mình thì người độc thân sẽ tiết kiệm được nhiều hơn người có con, nhưng ít hơn vợ chồng son".

Còn đối với Thuỳ Linh, cô bạn chia sẻ rằng bởi vì chỉ ở 1 mình nên tiền thuê nhà hàng tháng khá cao. Bên cạnh đó, do không thích nấu ăn tại nhà nên nhiều khi đi ăn 1 mình hay đi du lịch 1 mình cũng khá tốn tiền. "Tuy nhiên, phần lớn lý do là vì mình không có quá nhiều động lực để tích góp, dẫn đến chi tiêu có phần quá tay. Chẳng hạn, những người khác sẽ tiết kiệm để dành cho con cái, hay mua tài sản lớn để gia đình an cư lạc nghiệp, còn mình thì hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Do vậy, mình chi tiêu hàng ngày nhiều hơn, mức sống cũng cao hơn". Thuỳ Linh cũng cho rằng vì đang độc thân, có nhiều thời gian rảnh nên cô bạn thường xuyên chi tiêu để khám phá những điều mới cũng như trải nghiệm các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống.