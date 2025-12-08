Hồi ký đặc biệt tái hiện hành trình từ cậu bé bỏ nhà năm 10 tuổi đến nhân vật có tầm ảnh hưởng, làm Chủ tịch tại Đại học top 1 thế giới

Ông Tenzin Priyadarshi Rinpoche giữ vị trí Chủ tịch sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Đạo đức và Giá trị Chuyển đổi Đạt Lai Lạt Ma tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). MIT là đại học top 1 thế giới theo BXH QS Ranking năm 2026 và đã giữ vị trí này nhiều năm.

Ông sở hữu tấm bằng Học giả Danh dự Tích hợp về Triết học, Vật lý và Tôn giáo, tốt nghiệp chương trình sau đại học về Triết học so sánh trong Tôn giáo tại Đại học Harvard (Mỹ). Với nền tảng học vấn sâu rộng và trải nghiệm phong phú, ông giảng dạy trên khắp thế giới về các chủ đề đa dạng, từ triết học, khoa học, đạo đức đến tư tưởng chính trị xã hội.

Ngoài vai trò tại MIT, Tenzin Priyadarshi Rinpoche là người sáng lập Quỹ và Viện Prajnopaya, một tổ chức nhân đạo toàn cầu nỗ lực phát triển các dự án y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội ở nhiều quốc gia.

Giao lưu với tác giả sách “Về miền bí ẩn”

Cuốn hồi ký “Về miền bí ẩn” đã kể lại một chuyến phiêu lưu đầy lôi cuốn của Tenzin Priyadarshi Rinpoche từ khi còn là một cậu bé 10 tuổi bỏ nhà ra đi khám phá thế giới theo lý tưởng của mình. Hành trình này xuyên qua nhiều địa hạt, vượt qua sự căng thẳng giữa những kỳ vọng xã hội (giáo dục, sự nghiệp, hôn nhân). Xuyên suốt tác phẩm là sự gặp gỡ với những người thầy phi thường, truyền cảm hứng về tính chính trực tuyệt đối, lòng từ bi vô bờ bến và sự cần thiết phải thử thách niềm tin.

Cuối cùng, cuốn sách cho thấy ý nghĩa đằng sau hành trình đã dẫn tác giả đến việc sáng lập Trung tâm Đạo đức và Giá trị chuyển đổi tại MIT. Tôn sư Tenzin hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mỗi người đọc bắt đầu hành trình chiêm nghiệm của riêng mình.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách, Tenzin Priyadarshi Rinpoche cho biết ông muốn viết cuốn hồi ký từ năm 25 tuổi nhưng khi ấy ông còn quá trẻ. Sau này, thời điểm ông đã đủ trải nghiệm và kinh nghiệm, cuốn sách mới được hoàn thành.

Ông Tenzin cũng chia sẻ góc nhìn sâu sắc về cuộc sống trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Ông nhắc tới “nền kinh tế của sự chú ý”, khi mạng xã hội và các nền tảng giải trí đang cạnh tranh gay gắt để chiếm lấy thời gian và sự tập trung của con người.

Trong khi đó, theo quan điểm của ông Tenzin, thời gian là tài nguyên duy nhất con người thực sự sở hữu và cũng là thứ không thể lấy lại. Không ai có thể “thu hồi” lại thời gian đã trôi qua, vì vậy mỗi người cần xác định về mục đích khi sử dụng công nghệ để giúp cuộc sống hạnh phúc hơn thay vì bị lệ thuộc vào chúng. Tác giả “Về miền bí ẩn” nhấn mạnh bài học về việc duy trì sự tò mò, niềm tin lành mạnh, dám dấn thân một cách không sợ hãi.

Chính vì những dấu ấn văn học sâu sắc, “Về miền bí ẩn” đã nhận được những lời khen ngợi từ nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn. Theo Siddhartha Mukherjee, tác giả từng đoạt giải Pulitzer, “Về miền bí ẩn” không chỉ là một cuốn sách mà còn là “một trải nghiệm, một cuốn tiểu sử, một công thức sống và một tuyên ngôn cho một cách khám phá cuộc đời mới mẻ”. “Cuốn sách này mang lại một niềm vui và gợi lên sự tò mò mà hiếm tác phẩm nào có được…Tôi không thể buông cuốn sách khi chưa đọc xong”, Siddhartha Mukherjee chia sẻ.

“Câu chuyện của Tenzin thật đáng kinh ngạc. Nó được kể một cách chân thành, trang nhã và có thể truyền cảm hứng cho bất cứ ai đang tìm kiếm sự thật của cuộc sống hoặc đang cố gắng tìm thấy chính mình. Ngay sau khi bước vào cuộc hành trình mới của với ông, tôi đã không thể đặt cuốn sách này xuống. Tôi tha thiết mong tất cả mọi người hãy đọc cuốn hồi ký cảm động này”, giáo sư danh dự ĐH Columbia Robert A.F. Thurman viết.