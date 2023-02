Hội thảo xu hướng mới nhất về văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản

Ẩm thực Nhật Bản ngày càng phổ biến tại Việt Nam



Ngành ẩm thực trên thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của Covid-19, tuy nhiên đại đa số người dân Việt Nam đều cho biết: "Nhà hàng Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo "An toàn và an tâm" theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản".

Việt Nam vốn đã là thị trường quan trọng để mở rộng xuất khẩu các sản phẩm của Nhật Bản trong những năm gần đây, và đang đứng trước cơ hội mở rộng hơn nữa việc xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm của Nhật Bản.

Những năm trở lại đây, ẩm thực Nhật Bản không ngừng phát triển tại Việt Nam. Bằng chứng là các món ăn Nhật, các nhà hàng Nhật xuất hiện ngày càng nhiều. Việc khám phá ẩm thực đất nước mặt trời mọc trong lòng Việt Nam cũng trở nên dễ dàng, thuận tiện. Ẩm thực Nhật gây ấn tượng với cách chế biến thuận tự nhiên, không lạm dụng quá nhiều gia vị mà chú trọng giữ lại giá trị nguyên thủy, thuần khiết của nguyên liệu. Đặc điểm này của ẩm thực Nhật Bản phù hợp với xu hướng ăn uống xanh - sạch - lành mạnh của nhiều người Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, các món ăn Nhật với cách chế biến độc đáo cũng thể hiện tư duy thẩm mỹ khéo léo, tinh tế của người đầu bếp khiến nhiều thực khách thích thú.

Lan tỏa văn hóa ẩm thực Nhật tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP.HCM (JVF)

Ông Nguyễn Công Bình diễn thuyết tại hội thảo

Hội thảo diễn ra với sự tham gia diễn thuyết từ ông Nguyễn Công Bình. Thông qua sự kiện lần này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông tin "văn hóa ẩm thực và nguyên liệu thực phẩm Nhật Bản hiện đang được quan tâm tại Việt Nam". Ngoài ra, sau buổi hội thảo, khách mời sẽ được tham gia vào buổi nếm thử thực đơn món ăn Nhật Bản do ông Midou Masashi sáng tạo bằng việc sử dụng các nguyên liệu tươi ngon, chuẩn Nhật Bản như cá đuôi vàng, sò điệp, thịt bò wagyu .



Khách mời tham gia nếm thử thực đơn Nhật Bản

Thưởng thức ẩm thực Nhật trọn vẹn với nguyên liệu tươi ngon như cá đuôi vàng, sò điệp, bò wagyu tạo nên sự thăng hoa trong hương vị, có thể nói là đánh thức mọi giác quan. Khách mời sẽ được trực tiếp thưởng thức các món ăn đẳng cấp do chính tay đầu bếp người Nhật Midou Masashi sáng tạo nên.



Món ăn đẳng cấp được hiện bởi chính tay bếp trưởng Midou Masashi của khách sạn Nikko Saigon

Hội thảo lần này kỳ vọng đem đến làn gió mới về ẩm thực xứ Phù Tang cho toàn bộ khách mời tham dự, từ việc trực quan cảm nhận cách chế biến, cách thưởng thức tinh hoa món ăn chuẩn Nhật!