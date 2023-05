Hội viên Win, mũi tên trúng nhiều đích giúp doanh số MML tăng hơn 25%

Masan MeatLife (MML) là điểm sáng lớn nhất về tăng trưởng doanh thu trong hệ thống công ty thuộc Masan Group quý đầu năm. Khi các điều kiện kinh tế vĩ mô không mấy sáng sủa và sức mua sụt giảm, doanh thu tập đoàn bán lẻ - tiêu dùng vẫn giữ được mức tăng trưởng nhẹ.



Doanh thu của riêng MML đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của mức tăng đột biến này một phần do hợp nhất CTCP Masan Jinsu (MSJ), công ty sản xuất xúc xích, thịt hộp.

Gần 670 tỷ đồng doanh thu tăng thêm không chỉ đơn giản là do hợp nhất. Nếu so sánh tương đương (like – for – like), doanh thu các bộ phận của MML tăng 25,6%. Mức tăng này cực kỳ ấn tượng, nhất là khi đặt trên bàn cân với các mảng kinh doanh khác, hầu hết đi ngang. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của MML tương đương mức cùng kỳ.

"Doanh số bán hàng của MML cao hơn trên tất cả các phân khúc, đặc biệt là thịt chế biến", thông tin từ Masan Group.

Trong quý 1, Masan triển khai chương trình hội viên Win khi khách hàng mua sắm tại WinMart/WinMart+. Theo đó, chương trình hội viên giảm 20% toàn bộ sản phẩm thịt MeatDeli và rau WinEco. "Hội viên Win có thể mua thịt sạch, chất lượng cao với mức giá ngang ở chợ", tổng giám đốc Danny Le nói trong bài trình bày tại đại hội cổ đông Masan Group/Masan Consumer/Masan MeatLfie năm 2023.

Mức giảm giá sản phẩm hấp dẫn giúp Masan nhanh chóng đạt cột mốc 4 triệu hội viên Win, trong đó có 2 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Ở chiều ngược lại, hội viên Win đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu của thịt MeatDeli và rau WinEco, giúp tăng trưởng mạnh số đơn hàng. Khoảng 87% doanh thu MeatDeli đến từ hội viên Win, với WinEco là 70%, theo ông Danny Le.

Cho đến lúc này, chiến dịch trở thành hội viên Win đổi lấy việc mua thịt MeatDeli giá rẻ xem ra là mũi tên trúng nhiều đích. "Chương trình Hội viên Win không chỉ là tích điểm như mô hình truyền thống mà qua đó, chúng ta có dữ liệu về hành vi để hiểu về người tiêu dùng, cung cấp các chương trình khuyến mãi, giảm giá mặt hàng phù hợp được cá nhân hóa cho họ, kết hợp với Techcombank để thanh toán tiện lợi hơn", tổng giám đốc Masan chia sẻ.

Quay trở lại với MML, năm nay công ty thuộc tập đoàn Masan đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng, với doanh thu tăng gấp đôi. Theo đó, mục tiêu doanh thu thuần từ 8.500 – 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mức thấp (-300) tỷ đồng, còn mức cao lãi 100 tỷ đồng. Để đạt được doanh số này, chương trình hội viên Win chắc chắc sẽ đóng vai trò quan trọng.