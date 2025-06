Hôm nay, 34 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự

Ngày 30/6, 34 tỉnh, thành trên cả nước sẽ tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định nhân sự tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, để chính thức hoạt động từ 1/7.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự lễ công bố ở TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ở TP. Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố ở TP.Cần Thơ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ ở TP. Đà Nẵng.

Tại Hà Nội, ngày 27/6, UBND Thành phố ban hành Công văn số 3766/UBND-NC về việc tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định của Thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Lễ công bố được diễn ra lúc 8 giờ ngày 30/6 tại điểm cầu TP. Hà Nội (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô) và trực tuyến tại 126 điểm cầu các xã, phường - đánh dấu thời khắc 126 xã, phường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình đơn vị hành chính mới.

Cũng theo Công văn số 3766/UBND-NC, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức trang trí các tuyến phố trung tâm và khu vực xung quanh Hội trường; Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, an toàn trật tự trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên toàn địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/6 đến hết ngày 1/7.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 30/6, cùng với cả nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Theo kế hoạch, lễ công bố diễn ra từ 8 giờ ngày 30/6 tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, trực tuyến đến 168 điểm cầu ở các phường, xã, đặc khu của thành phố. Sát thời điểm diễn ra Lễ công bố, trụ sở chính quyền cấp phường, xã trên địa bàn đã được khẩn trương lắp đặt bảng tên mới.

Tại Hải Phòng, Lễ công bố cũng được diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 30/6, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng, được tổ chức tại một Điểm cầu truyền hình trực tiếp cấp tỉnh/thành phố, đồng thời kết nối trực tuyến với tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện, trước đó, địa phương khai mạc Triển lãm ảnh “Hải Phòng - Hội tụ tiềm năng, kiến tạo tương lai”, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để chào mừng sự kiện hợp nhất.

Trong đó, chương trình “Hải Phòng - Hội tụ tiềm năng, kiến tạo tương lai" trưng bày trên 300 ảnh giới thiệu những thành tựu Hải Phòng và Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…