Hôm nay, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức ra mắt: Mỗi ngày chỉ chạy 3 chuyến, có cả ca hát phục vụ hành khách

Sáng 19/8, tại ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ra mắt "đoàn tàu 5 cửa ô" và hê thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học. Đây là 2 dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

"Đoàn tàu 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa và các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi trên mỗi toa.

Trong hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm...

Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ chính thức khai thác từ tháng 9/2025, mỗi ngày có 3 chuyến vào lúc 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay lại ga Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại. Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là tâm huyết của VNR và đối tác trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in (Ảnh: VNR)

Bên cạnh đó, kể từ ngày 19/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vài vận hành hệ thống hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc qua xác thực căn cước công dân tại ga Hà Nội.

Đây là một sản phẩm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Đường sắt.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai với hình thức xác thực thông tin hành khách bằng Căn cước công dân gắn chip (CCCD). Đây là phương án khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo độ chính xác, bảo mật và tính pháp lý cao.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách soát vé bằng dữ liệu định danh điện tử, không cần mang theo CCCD, qua đó tối giản thủ tục, nâng cao trải nghiệm và tính tiện lợi cho hành khách.

Để triển khai hệ thống này, từ tháng 5 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hạ tầng kỹ thuật, đánh giá đường truyền mạng, nguồn điện và phương án kỹ thuật lắp đặt thiết bị.

Đến đầu tháng 8, hệ thống nhận diện sinh trắc học đã được lắp đặt tại đại sảnh Ga Hà Nội, kết nối đồng bộ với hệ thống bán vé điện tử và cơ sở dữ liệu CCCD quốc gia.

Việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn và minh bạch cho hành khách, mà còn giúp ngành Đường sắt tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực phục vụ và tạo tiền đề cho các dịch vụ hiện đại hóa khác trong tương lai. Khi hoàn thiện việc tích hợp với VNeID, ngành Đường sắt sẽ tiến tới mô hình kiểm soát vé hoàn toàn điện tử, đồng bộ trên toàn quốc.