Home Plus – Top đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Wonder City

Home Plus – Đối tác chiến lược cấp Platinum của CĐT Vinhomes

Trước khi trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Wonder City, Home Plus đã từng bước khẳng định vị thế người tiên phong và ghi dấu mạnh mẽ với vai trò F1 chiến lược hàng loạt các đại dự án như: Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3; Grand World Hanoi; Vinhomes Smart City; Vincom Shophouse Royal Park; Vinhomes Golden Avenue; Vinhomes Royal Island Vũ Yên, Vinhomes Global Gate…

Ông Nguyễn Trọng Thìn - CT HĐQT Home Plus nhận Bằng chứng nhận Đại Lý F1 phân phối Vinhomes Wonder City

Bước vào năm 2025, song hành cùng CĐT Vinhomes trên hành trình kiến tạo thành phố thời thượng Vinhomes Wonder City, Home Plus đã có những bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược kinh doanh và triển khai mở rộng 2 siêu văn phòng chi nhánh: VP chi nhánh 7: R6 - Vinhomes Royal City - Thanh Xuân - TP Hà Nội & VP chi nhánh 8: Vinhomes Wonder City – Đan Phượng – TP Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Trọng Thìn - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Home Plus chia sẻ: "Với việc mở rộng thêm một văn phòng trung tâm nội đô và một văn phòng kế cận dự án, hội tụ hàng trăm chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm, Home Plus đã sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các chủ nhân tinh anh tìm kiếm cơ hội an cư, đầu tư thịnh vượng và hứa hẹn gặt hái thành công xứng tầm cho đại dự án."

Chi nhánh Văn phòng của CTCP ĐT BĐS Home Plus tại Vinhomes Royal City

Vinhomes Wonder City – Thành phố trong mơ của những trải nghiệm thời thượng

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Thủ Đô, trên trục "đại lộ triệu đô" Tây Thăng Long và vành đai 3.5, đại dự án Vinhomes Wonder City được quy hoạch với diện tích 133ha, đang dần hoàn thiện hạ tầng bao gồm: hơn 2.300 căn biệt thự, 4 tòa chung cư cùng nhiều công trình dân dụng khác. Mật độ xây dựng: 26,7%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các công trình tiện ích như: tổ hợp công viên lên tới 19 ha, Athletic Park, Adventure Park, BBQ Park, Wellness Park…

Ngoài ra, Vinhomes Wonder City còn nắm trọn chuỗi sinh thái Vingroup chuẩn quốc tế ngay trong nội khu: trung tâm thương mại sầm uất Vincom, dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục tiên phong Vinschool cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp Vinhomes.

Với những lợi thế vượt trội, Vinhomes Wonder City hứa hẹn trở thành siêu đô thị đẳng cấp bậc nhất thủ đô, điểm đến hấp dẫn hút dòng vốn trong tương lai gần. Cùng với bộ giá trị sống vượt thời gian, Home Plus tin mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy một cơ hội để đổi mới, một không gian sống lý tưởng, khởi nguồn cuộc sống thịnh vượng và thành công vượt mong đợi.

