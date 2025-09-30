Hơn 100.000 tỷ đồng rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm, điều gì đang diễn ra?

Bất chấp triển vọng nâng hạng cận kề, khối ngoại vẫn chưa dứt chuỗi ngày “xả hàng” trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 102.000 tỷ đồng, vượt qua giá trị bán ròng trong năm 2024 là gần 93.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt nam, nguyên nhân chủ đạo của xu hướng bán ròng này là do mức chênh lệch lợi suất USD-VND và làn sóng đầu tư nhóm công nghệ tại Mỹ.

Không những chỉ nhà đầu tư trong nước mà còn các nhà đầu tư nước ngoài cũng cực kỳ ưa thích các cổ phiếu Mỹ và mức phân bổ tài sản của nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục mới, cho thấy sức hấp dẫn đến chủ yếu từ nhóm công nghệ trong bối cảnh lợi suất USD đạt mức cao và DXY suy yếu cho thấy chi phí đầu tư tại Mỹ thấp cùng với lợi suất hấp dẫn.

Diễn biến TTCK Mỹ đang bước vào cuối chu kỳ điều chỉnh trong năm và dần mở ra để bắt đầu chu kỳ tăng giá cuối năm. Đồng thời, theo chu kỳ hàng năm, chu kỳ tăng giá mới có thể bắt đầu từ giữa tháng 10.

Đặc biệt, tần suất bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong giai đoạn tháng 8-9/2025 và tập trung bán ròng ở phần lớn các cổ phiếu như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB có thể do họ đang tranh thủ bán khi VN-Index đang ở vùng cao để “làm đẹp” NAV trong quý 3/2025.

Nâng hạng có phải chất xúc tác để khối ngoại quay trở lại mua ròng?

Mặc dù vẫn đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng chuyên gia Yuanta cho rằng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng. Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo.

Tuy nhiên, vị chuyên gia kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào TTCK Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell.