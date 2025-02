Hơn 200 khách bay mắc kẹt ở đảo băng giá suốt 48 giờ

Chuyến bay United Airlines số hiệu 23 khởi hành từ sân bay Newark Liberty dự kiến đến Dublin, Ireland sau hành trình kéo dài 6 giờ. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ quay đầu và hạ cánh xuống sân bay quốc tế St. John’s, thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador, Canada.

Chuyến bay đã được chuyển hướng sau một trường hợp khẩn cấp về y tế, nhưng gió lớn khiến hành khách ở lại Canada.

Theo đại diện United Airlines, máy bay phải đổi hướng do một hành khách gặp tình trạng khẩn cấp về y tế. Chuyến bay hạ cánh xuống St. John’s vào khoảng 2h30 sáng để nhân viên y tế hỗ trợ hành khách này, người sau đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, chiếc Boeing 777 vẫn không thể tiếp tục hành trình đến Dublin do gió lớn và điều kiện thời tiết xấu. Điều này khiến 259 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn phải ở lại trên hòn đảo với nhiệt độ dưới 0°C.

Trong số các hành khách bị mắc kẹt có Hồng y Timothy Dolan - Tổng Giám mục New York. Ông đã tận dụng thời gian này để cử hành thánh lễ tại Nhà thờ lớn Basilica Cathedral of St. John the Baptist gần sân bay.

"Chúng tôi rời Newark để đến Dublin, nhưng rồi lại mắc kẹt ở đây. Chúng tôi vẫn chưa thể đi tiếp do thời tiết khắc nghiệt," ông Dolan nói trong buổi lễ.

United Airlines cho biết đã hỗ trợ khách sạn và phiếu ăn uống cho hành khách trong thời gian lưu lại St. John’s. Tuy nhiên, gió mạnh, hành lý ký gửi không thể được lấy ra khỏi khoang chứa của máy bay. Một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã phải trải qua 48 giờ trong thời tiết -6°C mà không có quần áo dự phòng.

Một số hành khách lớn tuổi và trẻ em không có đồ đạc cá nhân khiến mọi việc càng thêm khó khăn. Một hành khách nói rằng sân bay địa phương đã hỗ trợ họ nhiều hơn so với Hãng hàng không United Airlines , do hãng không có nhân viên tại chỗ để xử lý tình huống.

Theo CBS, St. John’s là một sân bay nhỏ, không thường xuyên tiếp nhận các máy bay Boeing cỡ lớn và United Airlines cũng không có nhiều nguồn lực tại đây.

Sau hai ngày chờ đợi, khi điều kiện thời tiết cải thiện, chuyến bay đã được phép cất cánh và hạ cánh tại Dublin, Ireland.

Việc các chuyến bay bị chuyển hướng đến Canada và khiến hành khách mắc kẹt trong nhiều ngày không phải là điều hiếm gặp.

Tháng 12/2023, một chuyến bay của Delta từ Amsterdam đến Detroit, Mỹ cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Goose Bay, Canada. Hãng này đã điều một máy bay cứu hộ nhưng do thời tiết xấu, máy bay không thể đến nơi. Hành khách bị buộc phải qua đêm trong doanh trại quân đội trước khi một máy bay khác đến giải cứu hơn 24 giờ sau đó.

Sự cố lần này tiếp tục là lời nhắc nhở về những thách thức không thể đoán trước trong ngành hàng không, đặc biệt là khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình bay.