Hơn 2.000 ha đất bị loại khỏi danh sách thí điểm làm nhà ở thương mại

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa công bố danh sách các trường hợp không đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh mục khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Theo đó, 259 khu đất với tổng diện tích hơn 2.000 ha bị loại khỏi danh sách dự án được thí điểm nhà ở thương mại. Phần lớn do chưa phù hợp quy hoạch, hồ sơ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện hoặc thiếu cơ sở thẩm định. Một số trường hợp vướng nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng, nghĩa vụ tài chính hoặc chưa đáp ứng định hướng phát triển nhà ở của địa phương.

Chi tiết một số khu đất không đủ điều kiện triển khai dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Trong số các dự án bị loại, nhiều khu đất có quy mô hàng chục hecta, thậm chí hàng trăm hecta. Trong đó, dự án lớn nhất có quy mô hơn 270 ha, nằm tại xã An Thới Đông của Công ty TNHH Giga World Việt Nam, bị loại do chưa có quy hoạch chi tiết phân khu 1/2000, không phù hợp với mục tiêu, định hướng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.

Dự án có diện tích lớn thứ 2 là Khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch sông Sài Gòn tại xã An Nhơn Tây của Công ty CP Địa ốc Cát Tường, có quy mô gần 97 ha, do thiếu cơ sở đánh giá về tính phù hợp quy hoạch.

Tương tự, Khu nhà ở Đảo xanh Hưng Phú của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Gold Land với diện tích hơn 82 ha tại phường Long Hương cũng bị loại do không phù hợp quy hoạch hiện hành. Khu nhà ở tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh cũ) gần 80 ha của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Gia Phú cũng bị loại khỏi danh sách do chưa đủ thông tin để được xem xét, do vướng pháp lý liên quan quỹ đất thuộc Nông trường Láng Le có nguồn gốc Nhà nước đang được rà soát lại.

Đáng chú ý, danh sách lần này cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp tên tuổi. Cụ thể, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) có dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại tại phường Tân Thuận với quy mô gần 2,2 ha. Nguyên nhân bị loại do chưa phù hợp quy hoạch chung và mục tiêu phát triển đô thị, nhà ở của TPHCM.

Tập đoàn Hoa Sen có dự án Khu chung cư nhà ở thương mại tại phường Long Trường với diện tích 1,5 ha cũng bị loại do tài liệu bản đồ không có góc ranh tọa độ và vị trí khu đất, khiến cơ quan chuyên môn không có cơ sở cho ý kiến về quy hoạch.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai có dự án Khu dân cư Long Phước 38 ha ở phường Long Phước không có tài liệu bản đồ, vị trí khu đất nên Sở Xây dựng TPHCM không có ý kiến về quy hoạch.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam với dự án Khu căn hộ, biệt thự, thương mại dịch vụ Vocarimex tại phường Phú Thuận với quy mô hơn 15 ha, không phù hợp quy hoạch đô thị, không có trong chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng công bố danh mục có 33 khu đất với tổng diện tích hơn 489 ha không đáp ứng yêu cầu đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Trong đó, có dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển quy mô hơn 91 ha tại xã Nhà Bè của Quốc Cường Gia Lai. Dự án này cần rà soát lại do đang bị kê biên theo lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tập đoàn KIDO có dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ hơn 2,3 ha tại phường Bình Lợi Trung không có bản đồ thể hiện diện tích khu đất, chưa có thông tin về quy hoạch chi tiết phân khu.

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu có tới 4 dự án không đủ điều kiện, gồm Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 rộng gần 6,4 ha, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phước Thắng hơn 52 ha, Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City rộng hơn 49 ha, Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ gần 6,4 ha.