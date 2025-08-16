Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 220 km cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thông tuyến dịp 19/8

16-08-2025 - 14:25 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc trên góp phần hoàn thiện trục giao thông Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tỉnh.

Hơn 220 km cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thông tuyến dịp 19/8

Hơn 220 km cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thông tuyến dịp 19/8

Ngày 19/8 tới, có 7 dự án thành phần của Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành tuyến chính với tổng chiều dài hơn 220km gồm: Vũng Áng - Bùng (55,34km), Vạn Ninh - Cam Lộ (65,55km) và 13km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (46,6/70km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (19,6/62km) và thông xe dự án Hòa Liên - Túy Loan (11,47km).

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc trên góp phần hoàn thiện trục giao thông Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tỉnh miền Trung và cả nước; mở ra không gian phát triển mới, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Theo PV

