Hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý năm 2022

Ngày 23/12, Cục CSGT thông tin, trong năm 2022, Cục CSGT đã chỉ đạo CSGT Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, nhất các chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an.



Trong đó, lực lượng CSGT tăng cường TTKS, xử lý vi phạm về nồng độ cồn , ma túy, xử lý chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, vi phạm về phần đường, làn đường; xử lý phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng; phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định; các phương tiện vi phạm liên quan đến biển số…

Về kết quả xử lý vi phạm , lực lượng CSGT đã xử lý hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng, tước hơn 388 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ hơn 614 nghìn phương tiện các loại…

Lực lượng CSGT toàn quốc cũng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng với hơn 2,8 nghìn đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Công an các địa phương đã khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng, trong đó 3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 15 đối tượng; 1 vụ đua xe trái phép, 2 đối tượng; 5 vụ gây rối trật tự công cộng, 47 đối tượng; 2 vụ chống người thi hành công vụ, 2 đối tượng; xử lý hành chính 157 vụ.

Cũng trong năm vừa qua, Cục CSGT chủ trì và tham gia phối hợp đấu tranh triệt phá 8 chuyên án, trong đó, trực tiếp và phối hợp đấu tranh triệt phá 5 chuyên án; kiểm tra, phát hiện hơn 4,8 nghìn vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ hơn 5 nghìn đối tượng.

Vẫn theo Cục CSGT, năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 11 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6,3 nghìn người, bị thương hơn 7,8 nghìn người.

Về tình hình TTATGT trên toàn quốc đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 2 mặt (số vụ, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2021, ùn tắc giao thông được kiểm soát, kéo giảm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đạt kết quả cao.