Hơn 300 đại diện doanh nghiệp tham gia sự kiện "Gamifying the Master Channel"

"Gamifying the Master Channel" là sự kiện thứ 3 nằm trong chuỗi sự kiện "Build and Warm the Master Channel" được tổ chức bởi PangoCDP và VietGuys, nhằm mang đến góc nhìn toàn diện về Gamification cùng những trải nghiệm thực tế giúp doanh nghiệp áp dụng Gamification dễ dàng trong việc "làm ấm" tương tác với khách hàng, từ đó tăng trưởng doanh thu hiệu quả.



Phiên 1: Khởi động với Pango Wheel - Dùng Game để tiếp cận khách hàng hiệu quả



Hầu hết các doanh nghiệp đều chỉ chạy quảng cáo để tiếp cận khách hàng nhưng tỷ lệ chuyển đổi rất thấp chỉ từ 2-5%. Theo chia sẻ của Mr. Hội Phạm - Managing Director DentsuX, thực tế con số này còn thấp hơn rất nhiều với khoảng 1,25%.

Cũng theo chia sẻ của Mr. Hội Phạm: "Doanh nghiệp cần tìm ra một cách mới để tiếp cận khách hàng tự nhiên, tối ưu chi phí, mang lại hiệu quả tức thì và triển khai GAME trên Master Channel là một trong số đó."

Minh chứng cho điều này, Mr. Lee Nguyễn - CEO & Founder ByteTech đã giúp người tham gia trải nghiệm ngay trò chơi Pango Wheel. Với mã QR Code được cất giấu trong chiếc hộp nhỏ, người chơi được trải qua các bước đầy thú vị như khui hộp, quét mã, điền thông tin và tham gia trò chơi trên nền tảng Zalo một cách dễ dàng.

Người tham gia được trải qua các bước đầy thú vị với trò chơi Pango Wheel.

Game mang đến người chơi những trải nghiệm sinh động và từ đó cung cấp cho doanh nghiệp nguồn dữ liệu mạnh mẽ được thu thập từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc qua nền tảng dữ liệu khách hàng PangoCDP. Dữ liệu khách hàng sau đó được hợp nhất, phân nhóm và là cơ sở giúp doanh nghiệp triển khai các chiến dịch Marketing hiệu quả về sau.



Song, một số câu hỏi được đặt ra là: "Game có thật sự hiệu quả? Xây dựng Game có tiêu tốn quá nhiều ngân sách? Làm thế nào để người dùng lựa chọn Game của thương hiệu thay vì các ứng dụng Game khác?" Những thắc mắc này nhanh chóng được giải đáp bởi định nghĩa mới mang tên "Pango Entertainment System".

Pango Entertainment System bao gồm nhiều loại Game khác nhau được sử dụng linh hoạt cho từng mục tiêu chiến dịch, giúp tối ưu thời gian, chi phí và đặc biệt mang đến sự tiện ích cho người dùng khi chỉ cần chơi Game trên một kênh Master Channel duy nhất, ở đây là Zalo.

Mr. Joe Ruelle (trái) và Mr. Lee Nguyễn (phải) đưa ra so sánh giúp người tham gia hiểu hơn về "Pango Entertainment System".

Phiên 2: Những yếu tố đằng sau sự thành công của Gamification trên Master Channel



Zalo - Gợi ý hàng đầu cho doanh nghiệp khi xây dựng Master Channel

Không chỉ sở hữu 74 triệu người dùng thường xuyên, Zalo còn có nhiều tính năng nổi bật phải kể đến đó là Zalo Mini Apps mà theo chia sẻ của Ms. Thủy Phạm - Business Development Manager Zalo: "Khi tích hợp các ứng dụng về Game trên Zalo, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, còn người dùng thì không cần tải App hay trải qua hàng loạt bước đăng ký vẫn có thể chơi được nhiều Game chỉ trên một nền tảng."

Ms. Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys gợi ý Zalo chính là một lựa chọn sáng giá cho doanh nghiệp khi xây dựng kênh Master Channel.

Ms. Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys cũng nhận định: "Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều kênh để xây dựng Master Channel, bên cạnh SMS, Viber,... nhưng ở thời điểm hiện tại, Zalo chính là một lựa chọn sáng giá cho doanh nghiệp nhằm tối ưu chi phí và đạt hiệu quả cao thông qua các hình thức phát Voucher, Sampling, khảo sát hoặc Game được cập nhật thường xuyên trên Pango Entertainment System. Việc tương tác giữa nhãn hàng và người dùng sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết."



UrBox - Đổi quà, trả thưởng trên nền tảng số

Yếu tố không thể thiếu khi triển khai Gamification thành công trên Master Channel đó là chính sách quà tặng.

Theo đó, Mr. Bùi Hoài Nam - Co-Founder & CEO của UrBox đã đưa ra 5 tiêu chí quà tặng mà doanh nghiệp cần lưu ý như: Đủ hấp dẫn, tạo niềm vui, có giá trị cộng thêm, phù hợp và thuận tiện.

Trải nghiệm DEMO chơi Game nhận quà liền tay tại Pango Mart - Mô hình quầy quảng cáo sản phẩm tại siêu thị.

Ở những phần cuối cùng, người tham gia được dịp trải nghiệm hàng loạt các DEMO Game từ Online đến Offline tại sự kiện với sự dẫn dắt hài hước của Mr. Miller Nguyễn - Business Director ByteTech. Tất cả đều mang đến những cung bậc cảm xúc đầy mới lạ cho người tham gia và thể hiện được giá trị cốt lõi mà Gamification mang đến cho doanh nghiệp trong việc xây dựng kênh tương tác Master Channel với khách hàng.



Tìm hiểu thêm về giải pháp PangoCDP tại đây: https://bit.ly/3BlBAJk