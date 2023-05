Hơn 40 chuyên gia và người dẫn dắt chuyển đổi quy tụ tại hội nghị về Business Agility

Agile Vietnam Conference là hội nghị thường niên được tổ chức bởi Cộng đồng Agile Việt Nam - tổ chức Agile phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam chuyên thúc đẩy các nguyên tắc và thực hành phát triển Agile.



Năm 2023 đánh dấu cột mốc lịch sử kỷ niệm 10 năm chính thức ra đời của cộng đồng Agile Vietnam. Cộng đồng này không chỉ trực tiếp thúc đẩy áp dụng Agile ở hàng nghìn doanh nghiệp mà còn phổ cập Agile trên diện rộng tại Việt Nam, thông qua hàng trăm bài viết về Agile, hàng trăm bài viết về phát triển phần mềm, gần 100 coding dojo và codetreat, 100 buổi cafe chia sẻ về Agile, 20 sự kiện quốc tế lớn (ScrumDay, AgileTour, Agile World Tour, Agile Vietnam Conference). Giờ đây, Agile đã trở thành một phần công việc của các tập đoàn và ngân hàng, đặc biệt là các đơn vị đang thực hiện chuyển đổi số như Viettel, FPT, Techcombank, MSB,…

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, đặc biệt là dưới tác động của các công nghệ hiện đại, sự nhanh nhạy trong kinh doanh (Business Agility) càng trở nên cần thiết. Business Agility giúp doanh nghiệp có thể thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với nhu cầu của khách hàng, thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi hiệu quả để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp,…

Đó chính là lý do Cộng đồng Agile Việt Nam, Học viện Agile, VCCorp, FPT Digital, CodeGym tổ chức sự kiện Agile Vietnam Conference 2023 với chủ đề Business Agility cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi linh hoạt và đổi mới sáng tạo như SupremeTech, Atware, TymeX, PMI Chapter và các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về Agile như SAFe Inc, Classmethod, CI Agile, SEMDI.

Với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp thảo luận sâu nhất và thực chất nhất về sự nhanh nhạy trong kinh doanh, ban tổ chức Agile Vietnam Conference đã liên hệ và nhận được đăng ký tham gia chia sẻ của hơn 40 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về Agile cũng như lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành, những người dẫn dắt về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số không chỉ trong lĩnh vực CNTT mà còn cả ngân hàng, thương mại, sản xuất,... Các diễn giả quốc tế nổi tiếng đến từ Mỹ, Đức, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan cũng sẽ đem đến những câu chuyện thực tiễn và cập nhật phương pháp thực hành Agile mới nhất.

Sự kiện quy tụ hơn 40 diễn giả là chuyên gia hàng đầu về Agile trong nước và quốc tế.

Nội dung 32 bài tham luận tại hội nghị tập trung thảo luận về Agile Optimization, Continuity, Innovation, Digital và Resilience cùng với nhiều bài học thực tế giá trị về quá trình chuyển đổi linh hoạt của các doanh nghiệp.



Trong đó, nổi bật là các bài tham luận về những câu chuyện thực tế đắt giá về quá trình chuyển đổi Agile và chuyển đổi số như: Scrum: Delivering 2x the work in 1/2 the time, How to deal with crisis in software project, Role SM – Overcoming Crises as Teams Move to Agile, Business Agility builds enterprises optimized for value delivery, Tyme Story: Building Business Agility through Value Streams, Agile Leading in a VUCA World,...

Bên cạnh đó là các bài tham luận về lý thuyết và phương pháp về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số như: An overview of sustainable workforce and how it can help businesses growth, Adopting Agile approach for traditional companies: where and how?, Concept to Market-Ready,...

Hội nghị sẽ diễn ra từ 8h00 đến 17h30 ngày 31/05 tại Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. Với cách thức tổ chức theo tinh thần Agile, 32 tham luận được trình bày đồng thời tại 4 phòng hội thảo để người tham dự có thể tự chọn chủ đề mình quan tâm, tham gia nghe và thảo luận sôi nổi.

Để tham gia sự kiện và gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số cũng như nắm bắt các phương pháp và kinh nghiệm chuyển đổi cho doanh nghiệp của bạn, đăng ký tại đây: https://agilevietnam.vn/

Agile Vietnam Conference 2023: BUSINESS AGILITY

- Thời gian: 31/05/2023

- Địa điểm: Sài Gòn Prince Hotel, TP.Hồ Chí Minh

- Hotline: 0865 935 631 (Ms Hạnh)