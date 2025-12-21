Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 4.000 người, 1.750 máy móc vượt thách thức chưa từng có, giúp đoạn tuyến quy mô lớn nhất cao tốc Bắc - Nam vượt tiến độ

21-12-2025 - 15:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km là đoạn tuyến dài nhất, có quy mô lớn nhất và cũng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất.

Ngày 19/12, tại quảng trường phía Bắc hầm Bình Đê (Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ Khánh thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án thành phần có quy mô lớn nhất cao tốc Bắc - Nam. Đây là một trong số 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sau hơn 1.000 ngày nỗ lực vượt khó, dự án đã về đích vượt tiến độ 8 tháng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Chủ đầu tư; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, góp phần để dự án cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao sự nỗ lực và sáng tạo của các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động đã không quản khó khăn, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, trong đó có phương pháp đào hầm mới, giúp rút ngắn thời gian thi công, thông hầm sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch.

“Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm chung vì mục tiêu sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân”, ông Hoàng khẳng định.

Sau 3 năm, hơn 4.000 người, 1.750 máy móc vượt qua thách thức chưa từng có, giúp khánh thành đoạn tuyến lớn nhất cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả tại buổi Lễ Khánh thành (Ảnh: Đèo Cả)

Tại Lễ Khánh thành, nhấn mạnh sự đóng góp của tập thể cán bộ, kỹ sư công nhân lao động tại dự án, ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả đã gửi lời tri ân đến 4.000 người lao động đã gắn bó, hi sinh cho dự án trong suốt thời gian qua.

“Họ là những người đã đón giao thừa trên công trường, mừng sinh nhật giữa tiếng máy; gác lại nỗi niềm xa nhà để bám công trường, dấn thân trọn vẹn cho công việc. Họ cũng không ngại nắng gió, mưa bão, áp lực tiến độ; đặt trách nhiệm lên trên hết, coi thành công của công trình là niềm vui, niềm tự hào của chính mình”, ông Nam nói.

Đèo Cả cho biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được Thủ tướng phát lệnh khởi công vào ngày 1/1/2023. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, trong chuyến kiểm tra tiến độ và động viên người lao động làm việc xuyên Tết Ất Tỵ, Thủ tướng giao nhiệm vụ phải hoàn thành thông tuyến vào cuối năm 2025.

Để dự án về đích trước 8 tháng, Tập đoàn đã huy động hơn 4.000 nhân sự, 1.750 máy móc thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc 24/24 kể cả lễ, Tết. Đồng thời, đây không chỉ là bài toán về kỹ thuật hay tiến độ, mà còn là 3 năm vượt qua những thách thức chưa từng có từ địa hình, địa chất phức tạp, 3 mùa mưa kéo dài gần 8 tháng, thiếu hụt nguyên vật liệu…

Bên cạnh nhân sự, một trong những giải pháp được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án là việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật. Điển hình, ở hạng mục thi công hầm, Đèo Cả đã nghiên cứu, cải tiến phương pháp NATM truyền thống, sáng tạo phương pháp đào hầm “NATM hệ Đèo Cả” và áp dụng tại cả ba hầm của dự án. Với phương pháp này tiến độ thi công nhanh gấp đôi so với phương pháp truyền thống.

Nhờ đó, Tập đoàn Đèo Cả đã rút ngắn thời gian thi công hầm Bình Đê hoàn thành trước 8 tháng so với hợp đồng, góp phần quyết định sớm thông toàn tuyến.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, đi qua tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai. Cao tốc do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư; liên danh các nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhiệm thi công.

Trên tuyến có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 mét. Trong đó, hầm Bình Đê (hầm số 3) là hầm cao tốc lớn nhất được xây mới trên toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam, cùng 77 cầu vượt, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

