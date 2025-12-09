Hơn 51.000 cổ đông “ôm” một cổ phiếu bị đình chỉ, doanh nghiệp lần đầu hé lộ tài chính sau biến cố, dự kiến còn lỗ tới hết năm 2027

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025. Đại hội dự kiến diễn ra sáng ngày 26/12/2025 theo hình thức trực tuyến.

Theo văn bản của Bamboo Capital, tính đến ngày 05/12/2025, tổng số cổ đông của công ty l ﻿ à 51.424 cổ đông, trong đó cá nhân là 51.350 cổ đông, còn lại là tổ chức.

Trước đó, cổ phiếu BCG đã bị đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán từ ngày 9/10/2025 do chưa hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định. Giai đoạn trước khi bị đình chỉ, áp lực bán tại mã này gia tăng mạnh, nhiều phiên giảm kịch sàn, dư mua tại mức giá sàn hàng chục triệu đơn vị.

Trở lại với kỳ họp bất thường sắp diễn ra của Bamboo Capital, ban lãnh đạo đã lần đầu tiên nêu ra tình hình tài chính hiện tại và phương hướng phát triển vài năm tới.

Theo BCG, tháng 2/2025, Tập đoàn tiếp nhận thông tin từ các Cơ quan có thẩm quyền về việc đã khởi tố một số thành viên tại các vị trí ở Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như Ban điều hành tại một số công ty thành viên của Tập đoàn. Hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động của thị trường tài chính, bất động sản và một số yếu tố pháp lý phát sinh liên quan đến các cá nhân nguyên là lãnh đạo của Công ty. Những diễn biến này đã tác động đến tâm lý thị trường, tiến độ triển khai các dự án, cũng như công tác huy động vốn và thu hồi công nợ.

Theo ước tính sơ bộ, Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty có thể ghi nhận khoản lỗ tương đương khoảng 71% tổng tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2023, tương ứng lỗ khoảng 7.500 tỷ. Con số này cách biệt lớn với số lãi hơn 45 tỷ trên BCTC riêng tự lập mà Bamboo Capital đã công bố.

Công ty dự kiến lỗ năm 2025 1.843 tỷ đồng, sau đó lỗ lần lượt là 300 tỷ và 76 tỷ đồng trong các năm 2026 và 2027 tiếp theo. Về kế hoạch doanh thu thuần, con số tăng trưởng đều đặn qua từng năm, đến 2030 có thể đạt hơn 7.200 tỷ, gấp hơn 3 lần hiện tại.

Theo ban lãnh đạo, việc xây dựng lại niềm tin từ cổ đông, trái chủ, đối tác, khách hàng là điều kiện tiên quyết để mọi kế hoạch hồi phục khác có hiệu quả. BCG xác định có thể mất nhiều quý, thậm chí vài năm để thay đổi nhận thức thị trường. Trong giai đoạn đó, chi phí huy động vốn sẽ tăng, đối tác thận trọng hơn và nhiều cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ.

Về tài chính, Bamboo Capital lên kế hoạch thương lượng lại với ngân hàng, trái chủ và nhà đầu tư chiến lược về lãi suất, thời hạn và cơ chế bảo đảm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tìm nguồn vốn dài hạn để phục vụ các mảng kinh doanh chủ lực. Cùng với đó, Tập đoàn cũng sẽ cân nhắc cắt giảm dự án kém sinh lời, dành nguồn lực cho dự án có khả năng sinh tiền nhanh và minh bạch báo cáo tiến độ để thu hút nguồn vốn mới.

Về sản xuất kinh doanh, Tập đoàn định hướng BCG Energy tiếp tục là mũi nhọn tăng trưởng. BCG Energy sẽ ưu tiên đầu tư vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm gia tăng tổng tài sản và tạo ra dòng doanh thu quy mô lớn, ổn định. Đồng thời, Công ty cam kết đảm bảo công suất hoạt động tối đa của các dự án hiện hữu để duy trì nguồn thu ổn định. BCG Energy cũng sẽ tích cực thúc đầy công tác M&A để tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực tiềm năng mới, cũng như tăng cường kết nối với chính quyền địa phương để xây dựng các "khu phức hợp xanh" hướng đến mục tiêu giảm thiểu khí thải.

Trong mảng bất động sản, BCG Land được xác định cần tận dụng lợi thế để tái định vị, phát huy nội lực và nắm bắt cơ hội phát triển dài hạn. Chiến lược triển khai vào năm 2025 vì vậy phải mang tính toàn diện, linh hoạt, nhưng cũng có định hướng rõ ràng, nhằm xây dựng thương hiệu - năng lực - giá trị cạnh tranh một cách vững chắc.

Trong phân khúc xây dựng và đầu tư hạ tầng, Tracodi sẽ chủ động nghiên cứu, phân tích các quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng và các dự án hạ tầng trọng điểm do Chính phủ triển khai, từ cao tốc, đường vành đai, khu công nghiệp, khu đô thị vệ tinh đến các công trình logistics, nhằm lựa chọn những cơ hội đầu tư khả thi, phù hợp với năng lực tài chính và năng lực thi công hiện tại. Việc này giúp công ty hạn chế rủi ro từ các dự án không phù hợp quy hoạch, đồng thời tiếp cận kịp thời các cơ hội được ưu tiên đầu tư công hoặc PPP. Công ty cũng sẽ u tiên các công trình trọng điểm và mang tính biểu tượng trong lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và đô thị.