Hơn 60 dự án bất động sản vào danh sách bị từ chối đầu tư

Trong đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đang thụ lý 117 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua thẩm định có 62 dự án không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại do dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014…

Đối với nhóm này, Sở Kế hoạch Đầu tư kiến nghị UBND TPHCM không chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án này vì không đáp ứng được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở. Đồng thời thông tin cho nhà đầu tư được biết về việc không tiếp tục xử lý hồ sơ theo đề nghị của nhà đầu tư.

Hàng loạt dự án ở TPHCM có diện tích đất lớn bị Sở Kế hoạch Đầu tư kiến nghị không chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một số dự án thuộc nhóm kiến nghị không chấp thuận chủ trương đầu tư như Khu nhà ở thấp tầng Nam Khang (6,5 ha) do Công ty CP Bất động sản Nam Khang làm chủ đầu tư; Văn phòng đại diện, nhà khách tỉnh Hậu Giang; Khu thương mại kết hợp căn hộ (1,58 ha) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hậu Giang làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Trường Phước Lộc (7,1 ha) do Công ty CP Bất động sản Trường Phát Lộc làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư City Land (6,6 ha) do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố làm chủ đầu tư; dự án Khu nhà ở An Phú (6,1 ha) do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư; khu nhà ở tại phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân (2,5 ha) do Công ty CP Phát triển Hoa Lâm làm chủ đầu tư; dự án Khu căn hộ Điền Phúc Thành…

Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đang xem xét giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định đối với 55 dự án, trong đó các dự án đang vướng mắc về pháp luật có 3 dự án. Các dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra có 3 dự án. Các dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của TPHCM có 49 dự án…

Đối với các dự án này, Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất chờ kết luận của các cơ quan chức năng đối với các dự án đang thanh kiểm tra sau đó tiếp tục xem xét giải quyết. Các dự án chưa hoàn thiện hồ sơ nhà đầu tư tiếp tục bổ sung hồ sơ theo quy định. Kiến nghị UBND TPHCM giao các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết theo chức năng nhiệm vụ đối với từng dự án cụ thể…

TPHCM còn 50 dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, đối với các dự án này, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng chia ra từng nhóm vướng mắc cụ thể . Trên cơ sở đó đã đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành giải quyết vướng mắc cho từng dự án theo thẩm quyền.