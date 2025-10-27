Hơn 66 triệu cổ phiếu PDV của PVT Logistics được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

Theo đó, số lượng cổ phiếu được chấp thuận niêm yết là gần 66,1 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá gần 661 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu PDV của PVT Logistics đang giao dịch trên sàn UPCoM trong phiên sáng ngày 27/10/2025 là 12.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa gần 806,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) tiền thân là CTCP Vận tải sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông được thành lập từ tháng 4/2007.

Ảnh minh họa

Hiện doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, đại lý hàng hải,...

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) đang sở hữu 51,87% vốn điều lệ của PVT Logistics.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, PVT Logistics ghi nhận doanh thu thuần hơn 586,6 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 32,4 tỷ đồng, giảm 80,6%.

Theo giải trình của PVT Logistics, trong quý III/2024, công ty có bán 1 tài dầu/hóa chất nên lợi nhuận tăng khoảng 153,7 tỷ đồng, trong khi đó quý III/2025 không ghi nhận khoản này nên dẫn dẫn đến lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVT Logistics mang về doanh thu thuần gần 1.408,3 tỷ đồng, tăng 37,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 48,6 tỷ đồng, giảm 78,2%.

Năm 2025, PVT Logistics lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 88 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 82,8% kế hoạch doanh thu và 55,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của PVT Logistics tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức gần 2.270,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 68,9% tổng tài sản, ở mức hơn 1.564 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.270,2 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.030,5 tỷ đồng, chiếm 81,1% tổng nợ.