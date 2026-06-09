Hơn 90% người dùng không biết vì sao quần jeans gần như luôn có 5 túi chứ không phải 4 hay 6 túi

Nhắc đến quần jeans, phần lớn mọi người đều hình dung ngay đến một thiết kế quen thuộc: 2 túi trước, 2 túi sau và 1 túi nhỏ nằm bên trong túi trước bên phải. Điều thú vị là dù xu hướng thời trang liên tục thay đổi suốt hơn một thế kỷ qua, thiết kế này vẫn gần như được giữ nguyên trên hầu hết các mẫu jeans hiện đại.

Vậy vì sao quần jeans lại có 5 túi thay vì 4 hay 6 túi?

Thiết kế đã tồn tại hơn 120 năm

Ngày nay, thuật ngữ “Five-pocket Jeans” (quần jeans 5 túi) được dùng để chỉ kiểu quần jeans phổ biến nhất thế giới. Thiết kế này gồm 2 túi trước với miệng túi cong, 2 túi sau được may nổi ở phần mông và 1 túi nhỏ nằm bên trong túi trước bên phải.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng những chiếc quần jeans đầu tiên lại không hề có 5 túi.

Năm 1873, Levi Strauss và Jacob Davis được cấp bằng sáng chế cho loại quần lao động sử dụng đinh tán kim loại để gia cố các điểm chịu lực. Đây được xem là tiền thân của quần jeans hiện đại. Thiết kế ban đầu chỉ có 4 túi: 2 túi phía trước, 1 túi nhỏ dành cho đồng hồ bỏ túi và 1 túi phía sau bên phải.

Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, thiết kế này gần như không thay đổi. Nhiều người vẫn cho rằng chiếc túi nhỏ bên trong túi trước chính là "túi thứ 5". Thực tế, đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Theo các tài liệu lịch sử của Levi's, chiếc túi nhỏ này đã xuất hiện ngay từ những mẫu quần đầu tiên và được thiết kế để đựng đồng hồ quả quýt (pocket watch) – vật dụng rất phổ biến đối với công nhân, thợ mỏ hay người lao động cuối thế kỷ 19. Vì vậy nó thường được gọi là "watch pocket" (túi đồng hồ), về sau còn được biết đến với tên gọi "coin pocket" (túi tiền xu).

Thiết kế Levi’s 501 Jeans (Ảnh: Pinterest)

Khi đồng hồ đeo tay trở nên phổ biến hơn, công năng ban đầu của chiếc túi này dần biến mất. Tuy nhiên, nó vẫn được giữ lại như một chi tiết mang tính biểu tượng của quần jeans. Ngày nay, nhiều người dùng chiếc túi nhỏ để đựng tiền xu, chìa khóa, bật lửa, tai nghe không dây hoặc những vật dụng kích thước nhỏ khác.

Theo lịch sử phát triển của Levi's, đến khoảng năm 1901-1905, hãng mới bổ sung thêm chiếc túi sau bên trái vào mẫu 501 nổi tiếng của mình. Đây mới chính là chiếc túi cuối cùng được thêm vào thiết kế, nâng tổng số túi từ 4 lên 5.

Sự thành công vượt trội của Levi's trong thế kỷ 20 khiến thiết kế quần jeans 5 túi dần trở thành tiêu chuẩn của ngành denim toàn cầu. Hàng loạt thương hiệu sau đó đều kế thừa công thức này, từ các hãng Mỹ, Nhật Bản đến châu Âu.

Nói cách khác, quần jeans có 5 túi không phải vì các nhà thiết kế đã tính toán rằng đó là con số hoàn hảo nhất, mà bởi thiết kế này được định hình từ lịch sử phát triển của Levi's và được thị trường chấp nhận rộng rãi suốt hơn một thế kỷ.

Vì sao thiết kế 5 túi vẫn tồn tại đến ngày nay?

Trong thế giới thời trang, không nhiều chi tiết có thể tồn tại gần như nguyên vẹn qua hơn 100 năm. Thiết kế 5 túi của quần jeans là một trong số ít ngoại lệ.

Lý do đầu tiên nằm ở tính thực dụng. 2 túi trước đủ lớn để đựng các vật dụng hằng ngày, 2 túi sau tăng khả năng chứa đồ, còn túi nhỏ đáp ứng nhu cầu cất giữ những món đồ kích thước nhỏ. Thiết kế này tạo sự cân bằng giữa công năng và tính thẩm mỹ.

Lý do thứ hai là yếu tố nhận diện. Sau hàng trăm năm phát triển, thiết kế 5 túi đã trở thành một phần bản sắc của quần jeans. Chỉ cần nhìn thấy cấu trúc này, người dùng gần như ngay lập tức nhận ra đó là một chiếc quần denim truyền thống.

Chính vì vậy, dù nhiều thương hiệu đã thử nghiệm thêm túi hộp, túi khóa kéo hay các biến thể khác, phần lớn quần jeans trên thị trường vẫn quay về công thức quen thuộc gồm 5 túi.

Từ một mẫu quần lao động dành cho thợ mỏ và công nhân đường sắt vào cuối thế kỷ 19, thiết kế 5 túi đã vượt qua vai trò công năng ban đầu để trở thành một biểu tượng thời trang toàn cầu. Và đó là lý do vì sao, hơn 120 năm sau khi chiếc túi thứ 5 xuất hiện, phần lớn quần jeans chúng ta mặc hằng ngày vẫn giữ nguyên cấu trúc quen thuộc ấy.

(Tổng hợp)