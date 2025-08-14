Hỗn loạn tại ga tàu Nhật Bản: Sự cố bất ngờ khiến 30.000 hành khách vạ vật xuyên đêm, 33 người nhập viện

Tối 13/8, tại Nhật Bản đã xảy ra sự cố mất điện trên tuyến tàu điện ngầm trung tâm Osaka (Osaka Metro Chuo Line) – tuyến đường sắt duy nhất kết nối trực tiếp tới khu vực tổ chức Triển lãm Thế giới Expo 2025. Sự cố khiến hàng chục nghìn du khách bị kẹt lại tại công viên triển lãm, nhiều người buộc phải qua đêm trên ghế dài hoặc trú tạm trong các gian hàng, gây ảnh hưởng tới ít nhất 30.000 người và khiến 33 người phải nhập viện.

Theo NHK và Asahi Shimbun, sự cố mất điện xảy ra vào lúc 21 giờ 28 phút ngày 13/8 (giờ Nhật Bản) trên đoạn giữa ga Uchu Hirosoba và ga Osaka-ko, khiến toàn bộ tuyến từ ga Yumeshima tới ga Nagata ngừng hoạt động. Ga Yume-shima là điểm dừng gần cổng Đông của Expo 2025, vì vậy ngay khi sự cố xảy ra, lượng lớn khách tham quan đã bị mắc kẹt tại khu vực triển lãm.

Tuyến tàu chỉ bắt đầu chạy trở lại một phần từ 22 giờ 10 phút, nhưng hầu hết khách vẫn không thể rời đi ngay. Đến 5 giờ 25 phút sáng 14/8, toàn tuyến mới được khôi phục hoàn toàn.

Do giao thông đình trệ, nhiều du khách phải ở lại trong khu triển lãm suốt đêm. Khu vực ghế dài dưới mái vòm quảng trường chính trở thành nơi nghỉ tạm; một số gian hàng của các nước đã mở cửa xuyên đêm, cung cấp chỗ ngồi, điều hòa và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, không ít người phàn nàn về việc thiếu thông tin và hướng dẫn, khó tiếp cận nguồn nước uống và thực phẩm, cũng như không rõ thời gian tàu điện khôi phục hoạt động.

Cơ quan cứu hộ cứu nạn cho biết, tính đến 1 giờ sáng 14/8, đã có 33 trường hợp phải nhập viện do bị té ngã, say nóng hoặc mệt mỏi. Chính quyền Osaka và ban tổ chức Expo đã triển khai biện pháp ứng phó tương tự khi xảy ra sự cố, phát nước uống và đồ ăn cho khách bị kẹt.

Do ảnh hưởng từ sự cố, ban tổ chức Expo thông báo lùi giờ mở cửa ngày 14/8 muộn hơn 1 tiếng, bắt đầu từ 10 giờ sáng. Một số gian hàng và dịch vụ không thể hoạt động như bình thường.

Tại hiện trường vào rạng sáng 14/8, vẫn còn nhiều người đi lại gần cổng Đông, một số cố gắng giải trí để quên mệt mỏi, thậm chí nhảy múa hoặc tạo dáng trước camera giám sát. Nhiều gia đình phải bế con nhỏ ngồi nghỉ trên ghế dài. Du khách nước ngoài gặp khó khăn vì thông tin chủ yếu bằng tiếng Nhật, tốc độ phát thanh nhanh và thiếu hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Một nam du khách hơn 50 tuổi từ Saitama cho biết khu vực ga Yume-shima quá đông, nhiều người ngất vì nóng bức và "gần như không có thông báo hay chỉ dẫn". Một người đàn ông hơn 60 tuổi từ Hyogo kể rằng ông định bắt taxi về nhà nhưng được báo phải chờ tới sáng nên đành nghỉ lại trong khu triển lãm.

Trước đó vào tháng 4, khoảng 4.000 người cũng từng bị mắc kẹt tại đây vì tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động. Vào kỳ nghỉ lễ Obon, lượng khách tới Expo tăng mạnh. Riêng ngày 12/8 đạt 165.000 lượt và 13/8 cũng đón lượng khách rất lớn càng khiến hệ thống giao thông chịu áp lực nặng nề.

