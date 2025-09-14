Hôn nay 14/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp đà giảm?

Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC và DOJI vẫn duy trì quanh ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong khi đó, giá vàng nhẫn phổ biến dao động từ 125 – 127 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 128 – 130 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127 – 130 triệu đồng/lượng (mua – bán); PNJ và DOJI cùng ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở mức 125 – 128 triệu đồng/lượng. Riêng nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đang giao dịch giá vàng nhẫn tại mức 126,5 – 128 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng niêm yết 129 – 131,1 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng nay chưa có sự điều chỉnh. ﻿

Tuần qua, giá vàng trong nước ghi nhận biến động mạnh. Đầu tuần, giá vàng miếng có lúc tiến sát ngưỡng 136 triệu đồng/lượng nhưng nhanh chóng đảo chiều, liên tục đi xuống trong những phiên kế tiếp, thậm chí có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày. Tương tự, giá vàng nhẫn từng vọt lên sát mốc 132 triệu đồng/lượng, hiện cũng giảm về ngưỡng 30 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn duy trì ở vùng cao kỷ lục. Phiên cuối tuần, kim loại quý giao dịch trong phạm vi 3.640 – 3.652 USD/ounce, sau khi mở cửa đầu tuần ở mức 3.590 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.600 USD, đạt 3.604 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá tiếp tục bứt phá lên 3.631 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco với 15 chuyên gia Phố Wall cho thấy 80% dự báo giá sẽ tăng trong tuần tới, 13% cho rằng giảm và 7% dự báo đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan giảm nhẹ trước thềm cuộc họp chính sách của FED: trong 268 phiếu bầu trực tuyến, 65% dự đoán giá tăng, 17% cho rằng giảm và 18% dự báo đi ngang.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia cao cấp tại FXTM, nhận định nếu FED cắt giảm 50 điểm cơ bản, vàng có thể nhanh chóng vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce, song cảnh báo rủi ro điều chỉnh nếu kết quả không đúng kỳ vọng. Trong khi đó, ông Michael Brown, chuyên gia Pepperstone lại cho rằng thị trường đang kỳ vọng quá cao, trong khi lạm phát vẫn neo cao. Ông dự báo FED khó giảm mạnh tay, và nếu quyết định mang tính “diều hâu”, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực. Đơn cử như ông Ole Hansen (Ngân hàng Saxo) cho rằng, động lực kỹ thuật có thể đưa giá lên 3.800 USD/ounce, và mọi nhịp điều chỉnh chỉ là cơ hội tích lũy. Còn ông James Stanley (Forex) cũng nhấn mạnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc, khi giá vàng tiếp tục vững chắc bất chấp lạm phát dai dẳng.

Một số ý kiến khác lại đưa ra nhận định, sự bất ổn chính sách và triển vọng FED sớm cắt giảm lãi suất vẫn là nền tảng hỗ trợ vàng. Nếu FED giảm lãi suất, vàng gần như chắc chắn hưởng lợi, còn trong kịch bản giữ nguyên, thị trường có thể chứng kiến áp lực chốt lời ngắn hạn.

Ngoài cuộc họp của FED, tuần tới thị trường còn dõi theo loạt sự kiện từ Ngân hàng Canada, Anh, Nhật Bản, cùng dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số bán lẻ, nhà ở khởi công, đơn trợ cấp thất nghiệp và khảo sát sản xuất Philadelphia Fed. Đây sẽ là những yếu tố then chốt định hình hướng đi kế tiếp của vàng.