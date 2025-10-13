Honda Ôtô Thanh Hóa lên tiếng vụ lùm xùm báo giá lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 13-10, đại diện Honda Ôtô Thanh Hóa (HTHA) xác nhận đơn vị đã có thông tin đăng trên trang Facebook Honda Ôtô Thanh Hóa về việc xuất hiện thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội liên quan tới hoạt động kinh doanh của đại lý.

Clip chia sẻ thông tin báo giá của Honda Ôtô Thanh Hóa gây tranh cãi

Thông tin được đăng tải chính thức trên trang Facebook của đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa nêu rõ: Hiện nay trên các phương tiện truyền thông đang chia sẻ thông tin liên quan đến đại lý HTHA, có nhiều luồng ý kiến gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi xin chia sẻ thông tin sự việc để quý khách hàng có cái nhìn đầy đủ, khách quan hơn.

Theo đó, ngày 11-10-2025 anh V.M.H liên hệ với HTHA thông báo về việc xảy ra trên cao tốc Ninh Bình và yêu cầu báo giá sơ bộ thông qua hình ảnh chụp tại hiện trường.

Qua đó, đại lý báo giá sơ bộ thay thế, sửa chữa là 7x triệu (khoảng hơn 70 triệu đồng). Tuy nhiên, khi di chuyển xe, anh H. thông báo xe đánh lái ra khỏi đường cao tốc vô lăng lái rất nặng.

Chúng tôi nhận định khả năng quá trình va chạm đã ảnh hưởng đến hệ thống treo của xe, do đó ghi nhận bổ sung tình trạng hư hỏng và đánh giá sơ bộ thay thế thêm phụ tùng. Lúc này số tiền báo giá lên 9x triệu (khoảng hơn 90 triệu đồng).

Hình ảnh báo giá được chia sẻ trong đoạn clip. Ảnh chụp từ clip

Đây hoàn toàn là báo giá sơ bộ, không phải số tiền thực tế. Hư hỏng thực tế và số tiền sửa chữa chính xác cần phải thông qua kiểm tra khi xe về xưởng.

Ngày 12-10-2025, xe được đưa về đại lý, nhân viên kiểm tra, ghi nhận thực tế hư hỏng, trao đổi với chủ xe V.M.H. một số bộ phận hư hỏng có thể sửa chữa, phục hồi không cần thay thế mới.

Anh V.M.H. đồng ý với số tiền báo giá dịch vụ sửa chữa theo kiểm tra thực tế (có hỗ trợ giảm giá từ phía HTHA ) là 4x triệu (khoảng hơn 40 triệu đồng). Tất cả những lần báo giá chúng tôi đều in từ phần mềm hệ thống của Honda, có dấu đỏ và đã cung cấp cho cơ quan công an.

"Chúng tôi xin làm rõ một số vấn đề sau: Việc báo giá qua hình ảnh và tình trạng xe chỉ là báo giá sơ bộ theo yêu cầu của khách hàng. Hư hỏng thực tế và số tiền sữa chữa chính xác cần phải thông qua kiểm tra khi xe về xưởng. Chúng tôi cam kết thực hiện sửa chữa theo đúng hạng mục tổn thất thực tế của xe. Tất cả phụ tùng của chúng tôi đều là phụ tùng chính hãng Honda, giá phụ tùng được công khai niêm yết trên toàn hệ thống Honda Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị sửa chữa độc lập, không có bất kỳ liên quan đến việc giải quyết dân sự giữa hai bên va chạm"- Honda Ôtô Thanh Hóa thông tin.

Phản hồi của Honda Ôtô Thanh Hóa trên trang Facebook của đại lý tại Thanh Hóa

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đoạn clip chia sẻ về việc một đoàn ô tô từ Đắk Lắk ra miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ lụt thì va chạm gia thông với một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City của hãng Honda.

"Sau khi thương lượng, thỏa thuận, chủ xe ô tô nói đưa vào hãng tại Thanh Hóa để sửa chữa. Sau khi giám định, thiệt hại là 73 triệu đồng. Một thời gian sau, hóa đơn nhảy lên là 91 triệu đồng. Nhờ cộng đồng mạng giúp em với giá phụ tùng, dịch vụ như vậy có hợp lý chưa" - thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi đoạn clip được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, có rất nhiều bình luận, ý kiến trái chiều về việc này.