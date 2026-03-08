Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda SH150i bản giới hạn sắp về Việt Nam

08-03-2026 - 18:23 PM | Thị trường

Theo nguồn tin từ giới nhập khẩu, Honda SH150i phiên bản giới hạn Special Edition HRC 2026 chuẩn bị được đưa về Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng đam mê sưu tầm.

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết đang tiến hành nhập khẩu phiên bản Honda SH Special Edition HRC 2026 về Việt Nam.

Đây là mẫu xe mới ra mắt tại sự kiện Rome Motodays 2026 diễn ra từ ngày 6-8/3 tại Ý. Theo nhà sản xuất, Honda SH Special Edition HRC sẽ chỉ được sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho bản SH125i và SH150i.

Xe được sản xuất tại nhà máy của Honda tại Ý. Mỗi chiếc xuất xưởng đều được đánh số thứ tự xxx/500 ở mặt nạ trước.

So với các mẫu SH tiêu chuẩn, phiên bản SH Special Edition HRC có thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Trong đó, điểm nhấn nằm ở bộ tem "Tricolour" phối ba màu trắng, đỏ, xanh lam - vốn là dấu ấn đặc trưng của đội đua HRC khi xuất hiện tại các giải đua mô tô thế giới.

Phối màu này cũng từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe đua huyền thoại của Honda, nổi bật như CBR1000RR-R Fireblade.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết sẽ đưa về nước 50 xe SH150i Special Edition HRC. Mức giá ước tính khoảng 295 triệu đồng.

Với mức giá này, khách hàng mục tiêu của Honda SH150i Special Edition HRC chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn.

Trước đó, trên thị trường cũng từng xuất hiện nhiều mẫu Honda SH nhập khẩu từ Ý như Honda SH150i Sport Edition, Honda SH 125i/150i Vetro hay cả SH350i… có giá trị sưu tầm cao và được nhiều dân chơi săn đón.

Với xe chính hãng, Honda Việt Nam đang phân phối mẫu SH125i với giá 77,89-87,09 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH150i được thay thế bằng Honda SH160i, hiện có giá 95,09-104,29 triệu đồng. Phiên bản SH350i có giá từ 151,19-152,69 triệu đồng.


Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

Từ Khóa:
honda, Honda SH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đón tin cực vui từ Nga và châu Âu

Việt Nam đón tin cực vui từ Nga và châu Âu Nổi bật

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển Nổi bật

Giá xăng tăng mạnh, tài xế công nghệ ngại nhận cuốc ngắn

Giá xăng tăng mạnh, tài xế công nghệ ngại nhận cuốc ngắn

16:50 , 08/03/2026
3 mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hiện nay: "Ăn xăng như ngửi", đều đến từ một hãng

3 mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hiện nay: "Ăn xăng như ngửi", đều đến từ một hãng

15:44 , 08/03/2026
Loạt xe Kia gầm cao giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Sonet thực tế còn 475 triệu đồng đấu Fronx, Carens từ 579 triệu cạnh tranh Xpander

Loạt xe Kia gầm cao giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Sonet thực tế còn 475 triệu đồng đấu Fronx, Carens từ 579 triệu cạnh tranh Xpander

14:16 , 08/03/2026
Xung đột Trung Đông khiến giá phân bón tăng mạnh, có tác động tới Việt Nam?

Xung đột Trung Đông khiến giá phân bón tăng mạnh, có tác động tới Việt Nam?

13:22 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên