Honda Việt Nam công bố bán pin xe điện ICON e:, giá gần 10 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa triển khai chính sách bán pin kèm mẫu xe máy điện học sinh ICON e:, bên cạnh hình thức cho thuê pin đã áp dụng trước đó.

Giá bán lẻ đề xuất: 9.621.818 VNĐ/pin (VAT 8%) hoặc 9.800.000 VNĐ/pin (VAT 10%). Chính sách bảo hành cho pin là 2 năm kể từ ngày mua pin đối với pin được bán kèm theo xe; 1 năm kể từ ngày mua pin đối với pin lẻ khi thay thế, sửa chữa, mua thêm.

Từ ngày 15-9-2025, Honda cũng triển khai chính sách bán lại pin đang cho thuê. Giá bán pin đang thuê được tính dựa trên chi phí thuê đã thanh toán và thời gian sử dụng thực tế. Được biết, pin mua lại sẽ được bảo hành nếu dung lượng còn trên 80%, với thời hạn bảo hành bằng 2 năm trừ đi số tháng đã sử dụng.

Để có thể biết giá bán của pin theo xe, người dùng cần đến cơ sở HEAD chuyên kinh doanh xe điện để làm thủ tục và được tư vấn.

ICON e: là mẫu xe gắn máy điện đầu tiên do HVN sản xuất và phân phối tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh. Xe được trang bị hệ thống phanh CBS, đèn LED, cốp 26 lít, hộc đồ trước tích hợp sạc USB và màn hình LCD kỹ thuật số.

Bộ pin được lắp trong cốp chiếc ICON e: là gói pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah. Vỏ pin bằng nhôm, mặt trên có tay nắm cao su, các đèn chỉ báo để theo dõi trạng thái sạc, đạt chuẩn chống nước IP67. Phạm vi hoạt động của ICON e: khoảng 71 km mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm nội bộ.

Honda ICON e: có giá 26,4 triệu đồng. Như vậy nếu muốn sở hữu mẫu xe máy điện này kèm pin, giá của xe có thể tăng lên tối đa là 36,2 triệu đồng.

Honda không phải hãng xe duy nhất chuyển đổi cho thuê pin kèm xe điện sang bán pin. Trước đây, VinFast từng áp dụng chính sách tương tự, thậm chí cho cả ô tô lẫn xe máy.

Lý do ban đầu là để giảm giá mua xe, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn. Khi thuê pin, người dùng chỉ trả tiền xe “thân vỏ” và trả phí thuê pin hằng tháng, trong khi VinFast chịu trách nhiệm bảo hành, thay pin mới nếu pin xuống cấp dưới mức quy định.

Tuy nhiên, theo thời gian, VinFast nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu sở hữu trọn gói cả xe và pin. Việc thuê pin khiến một số người cảm thấy ràng buộc với hợp đồng thuê dài hạn và chi phí thuê cộng dồn.



