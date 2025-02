“Hộp quà bí ẩn” đắt khách trong dịp lễ tình nhân

Ngày 14-2, lễ tình nhân (Valentine), thay vì các món quà truyền thống để thể hiện tình yêu ngọt ngào như socola, hoa, nhiều bạn trẻ lựa chọn hộp mù, hộp bí mật hoặc có tên gọi khác là hộp quà bí ẩn Baby Three để dành tặng cho "nửa kia" của mình.

Baby Three (bé ba) là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5-2024 dưới hình thức hộp bí mật.

Người mua sẽ không thể biết trước mở ra sẽ nhận được nhân vật gì, tạo cảm giác hứng thú và tò mò sở hữu. Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Baby Three khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt dora nước, thiết kế theo nhiều bộ sưu tập: hải sản, cổ tích, 12 con giáp... hoặc chủ đề Tết.

Baby Three được chuẩn bị sẵn để phục vụ khách hàng trong tối 14-2

Nắm bắt được xu hướng, nhiều cửa hàng bán gấu bông, quà tặng trong dịp Valentine đã nhập nhiều dòng sản phẩm này để bán và rất đắt hàng.

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng Vương Quốc Gấu Bông trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết từ ngày 13-2 trở đi, sức mua Baby Three tăng mạnh, ước tính đã bán hơn 400 hộp, gần gấp đôi ngày thường.

Khách hàng chủ yếu là bạn trẻ, phần lớn mua sản phẩm này để dành tặng cho người yêu của mình. Phân khúc từ 200.000 - 500.000 đồng/hộp được chọn mua nhiều nhất vì giá cả hợp lý.

"Tôi còn một chi nhánh cũng nằm trên tuyến đường này nhưng ở quận Gò Vấp. Dự kiến số lượng Baby Three bán ra tối nay sẽ gấp đôi hơn ngày hôm qua, khoảng 1.000 hộp do hôm nay mới chính thức lễ Tình nhân. Hiện đã chuẩn bị hàng và nhân sự đầy đủ để bán cho khách trong ngày 14-2.

Chúng tôi có làm thêm loại Baby Three được đóng mica sẵn, giá rẻ để cho người mua có thêm lựa chọn như Baby Three dòng thỏ thị trấn F1 giá 230.000 đồng/con, dòng côn trùng 290.000 đồng/con... Nếu khách có điều kiện hơn có thể mua Baby Three 1000% giá 2,5 triệu đồng/hộp để tặng"- bà Hồng nói.

Baby Three ngập tràn trong ngày 14-2

Đại diện một chuỗi cửa hàng bán Baby Three tại quận Gò Vấp cho hay Baby Three trong dịp này được các bạn trẻ săn đón nhiệt tình để làm quà tặng cho người yêu nhờ sự dễ thương và độ "hot" của sản phẩm này. Đồng thời, giá cả của cũng rẻ, chỉ từ 200.000 đồng đã có thể sở hữu.

"Baby Three hải sản giá chỉ tầm 200.000 đồng/hộp, dòng 12 con giáp có giá khoảng 300.000 đồng, cổ tích 290.000 đồng/hộp, thỏ dã ngoại 240.000 đồng/hộp... Cửa hàng hiện đang nhập thêm nhiều các Baby Three giá từ 500.000 - 700.000 đồng/hộp để bán cho khách.

Ước tính dịp Valentine tăng hơn khoảng 50% so với ngày thường. Có thể tối nay sẽ còn tăng mạnh hơn"- đại diện này nói.

Thay vì mua hoa, socola, anh Hữu Chí (ngụ TP HCM), cho biết năm nay chuyển sang tặng Baby Three cho bạn gái vào dịp Valentine. Sản phẩm anh mua là dòng Macaron, giá gần 300.000 đồng/hộp.

"Tôi thấy nhiều người bạn cũng chọn mua sản phẩm này để tặng. Người yêu tôi cũng thích gấu bông này, có thể làm đồ trang trí hoặc gắn lên cặp, xài được lâu, còn nếu mua socola hay hoa thì chỉ xài được thời gian ngắn"- anh Chí nói.