Hợp tác thực hiện KCN Bá Thiện 2.500 tỷ, Him Lam Land "cầm hộ" gần 1.400 tỷ cho doanh nghiệp của đại gia Đinh Trường Chinh

Ngày 28/7/2023, CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được tiết lộ trong tài liệu đại hội, HDTC đang có khoản phải thu 1.385 tỷ đồng với CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land).

HDTC bắt tay Him Lam tại KCN Bá Thiện 

Theo thuyết minh, đây là khoản ứng trước lãi hợp tác kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện và khoản phải thu từ hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư giữa 2 công ty.

Điều này cho thấy cuộc bắt tay của HDTC và Him Lam trong khâu đầu tư và khai thác KCN Bá Thiên.

BCTC của HDTC năm 2022

Theo giới thiệu, Khu công nghiệp Bá Thiện – Phân khu 1 vốn là dự án do HDTC làm chủ đầu tư, nằm tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Tây Bắc. Quy mô diện tích của dự án là 247,36 ha, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Lũy kế số tiền đã đầu tư vào Dự án này đến cuối năm 2022 là 2.145 tỷ đồng.

Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện là dự án trọng tâm của HDTC.

Đồng thời, đây là dự án nhận được vốn tín dụng của Sacombank – CN Bắc Ninh. Doanh thu nhận trước do khách hàng chi trả đã lên đến 2.913 tỷ đồng.

Ngân hàng Sacombank cũng là chủ nợ lớn nhất của HDTC với tổng số tiền cho vay và cho thuê tài chính lên đến 1.100 tỷ đồng, chiếm 56% tổng nợ vay của công ty.

Cuộc thâu tóm HDTC của "đại gia" Đinh Trường Chinh

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) là doanh nghiệp nhà nước, có tiền thân là "Ban Quản lý công trình nhà ở" trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng. Công ty hình thành từ năm 1984 và cổ phần hóa từ năm 2015, chính thức trở thành Công ty Cổ phần vào ngày 29/4/2016.

Chủ tịch HĐQT của HDTC là ông Đinh Trường Chinh, một đại gia bất động sản có tiếng trong giới địa ốc, khi tham gia hàng loạt dự án quy mô vốn lớn tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Hà Nội,...

Năm 2016, khi HDTC cổ phần hóa, CTCP Việt Hân của vị đại gia này được UBND TP.HCM chấp thuận làm nhà đầu tư chiến lược mua 34,79% cổ phần của công ty.

Sau đợt đấu giá công khai, công ty này đã mua thêm 17,35% vốn, nâng tỷ lệ nắm giữ tại HDTC lên 52,14%. Danh sách cổ đông của HDTC còn có sự hiện diện của hai cá nhân liên quan Công ty Việt Hân là bà Đinh Ngọc Châu Hương và Hà Thị Bích Hạnh với tỷ lệ sở hữu 8,67%/người.

Do đó, nhóm cổ đông liên quan tới đại gia Đinh Trọng Chinh có thời điểm đã sở hữu tới 70% vốn HDTC. Phần còn lại do cổ đông Nhà nước nắm giữ 30% thông qua Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

Đến tháng 6/2018, Công ty Việt Hân đã không còn nằm trong danh sách cổ đông của HDTC. Thay vào đó là Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính bất động sản FR với tỷ lệ sở hữu 34,79% (doanh nghiệp có liên quan đến ông Đinh Trường Chinh). Tiếp đó là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn với 30%; ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45%; bà Đinh Ngọc Châu Hương nắm 8,67% và các cổ đông khác nắm 0,09%.

Về kết quả kinh doanh, trong năm vừa rồi, HDTC đạt 713 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 97 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của HDTC tại cuối năm 2022 ở mức 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2021. Tổng nợ ở mức 8.700 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng.

Năm 2023, HDTC đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 200 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức là 7%.

Công ty cho biết, trong năm nay, công ty sẽ đẩy nhanh công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh và dự án Khu dân cư An Sương; Đẩy nhanh công tác đền bù, giải tỏa đối với các hộ dân vướng đền bù tại dự án An Phú An Khánh và An Sương; Thực hiện công tác thi công hạ tầng các dự án; Hoàn thiện pháp lý của khu đất tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9; Khu nhà ở Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

Triển khai đầu tư và khai thác có hiệu quả các dự án: Khu Biệt thự du lịch sinh thái biên Lăng Cô SPA Resort (tỉnh Thừa Thiên Huế); Dự án Laimian Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Khu công nghiệp Bá Thiện (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu đất tại phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TP Hồ Chí Minh); Sân Golf Thiên An (Huế). Trong đó, dự án Laimian có vốn đầu tư lên đến 13.000 tỷ đồng.

Và công ty sẽ đầy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, hiệu quả đầu tư tốt.