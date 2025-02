HOT: Đạt G - Cindy Lư hóa cô dâu chú rể trên lễ đường, khóa môi ngọt ngào trước đông đảo khách mời

Cindy Lư và Đạt G từng nhận về không ít những lời gièm pha và tiêu cực khi công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai ngày càng được yêu mến hơn. Tính tới thời điểm hiện tại, cặp đôi này đã đồng hành bên nhau được hơn 4 năm.

Mới đây, Cindy Lư và Đạt G cùng tham gia một đám cưới của một người bạn thân thiết. Cặp đôi xuất hiện sánh đôi bên nhau giống hệt như cô dâu chú rể. Trên sân khấu, nam rapper có những chia sẻ về chuyện tình cảm: "Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình cảm cho hai đứa em. Em là một người thích hành động hơn là lời nói. Chúng ta cùng đợi cho tới ngày mà em thông báo đám cưới".

Trước đông đảo khách mời, Cindy Lư và Đạt G còn công khai khóa môi ngọt ngào. Cư dân mạng đang nhiệt tình chấm hóng thông tin hôn lễ của cặp đôi trong thời gian tới. Dù chưa là đám cưới chính thức nhưng hình ảnh cả 2 bước vào lễ đường, diện lễ phục khiến người xem không khỏi rưng rưng.

Cindy Lư và Đạt G cùng sánh đôi tham gia một hôn lễ (Nguồn: Tuệ Ny)

Cặp đôi xuất hiện giống như một cặp cô dâu chú rể trên lễ đường

Đạt G và Cindy Lư còn công khai khóa môi ngọt ngào giữa nơi đông người

Trong một chương trình, nam rapper Đạt G cũng tiết lộ đang bàn bạc với gia đình 2 bên về chuyện tổ chức đám cưới với Cindy Lư. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa chốt được thời gian, địa điểm cụ thể diễn ra ngày vui. Đạt G khẳng định sẽ sớm công bố thông tin này tới công chúng.

Về chuyện có con chung, Đạt G cho biết đã cùng thảo luận điều này trước đó với Cindy Lư. "Đạt nghĩ sẽ lo cho Gà và Cún (con riêng của Cindy Lư - PV) thêm 1 thời gian nữa. Tầm Gà và Cún hết cấp 1 là bắt đầu đủ tự tin có thêm 1 thành viên ra đời", anh chia sẻ.

Nam rapper khẳng định sẽ sớm công bố thông tin về đám cưới tới công chúng

Cindy Lư và Đạt G từng có một khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Sau đó một thời gian, cặp đôi hẹn hò kín tiếng, vẫn đi chơi chung một hội bạn thân. Cho đến hiện tại, Đạt G từng bày tỏ về chuyện tình của mình: "Tôi tôn trọng hành trình cuộc sống của mình. Gần đây, tôi thấy mình được sống hết mình. Tình yêu thực sự là phép màu, thật khó nhận ra Đạt của hiện tại. Tôi vui vì người yêu trao mình năng lượng tốt để có thể sống tiếp".

Đến cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận tái hợp, cùng Đạt G chăm sóc 2 con nhỏ. Cindy Lư khen Đạt G là người vì gia đình, yêu thương các con riêng của cô. Thời gian qua, Cindy Lư từng dành lời có cánh cho nửa kia. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you", Cindy Lư bày tỏ.