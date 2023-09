"House Are You" tập 3 thăm nhà 10 tỷ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Nội thất tone đen sang chảnh, đồ trang trí có tiền cũng khó mua

House Are You? đang là series được mọi người quan tâm. Tại đây host Kiên Hoàng sẽ ghé thăm nhà các khách mời và lắng nghe câu chuyện thân mật từ họ. Nhân vật chính trong tập 3 - tập mới nhất của House are you? là nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Văn Chung.

Căn nhà của nam nhạc sĩ được chính gia chủ tự thiết kế từng ngóc ngách, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình mà còn là điểm dừng chân êm ả sau hành trình 20 năm làm nghề. Đây cũng là lần đầu tiên những kỉ niệm đáng trân trọng xuyên suốt sự nghiệp, những ý đồ nội thất thể hiện phong cách sống,… lần đầu được nhạc sĩ hé lộ với công chúng.

Căn nhà cá tính, mới ở được một năm đã tính mua nhà mới

Bất ngờ và ấn tượng là phản ứng của host Kiên Hoàng khi bước chân vào ngôi nhà của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bởi lẽ toàn bộ căn nhà được bao phủ bởi tone màu đen cá tính. Với nam nhạc sĩ, màu đen không mang đến sự u tối mà lại khiến anh có cảm giác thư thái, dễ chịu và tận hưởng cuộc sống.

“Nhà là tổ ấm, là nơi mình đi về sau một ngày mệt mỏi, vậy tại sao mình không thử làm điều mình muốn” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Khách mời của "House Are You?" tập 3 là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Được biết căn nhà của nhạc sĩ vốn có 3 phòng ngủ nhưng được nam nhạc sĩ chuyển thành 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Hiện tại Bu và Suri - 2 em bé nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sử dụng chung một phòng ngủ nhưng vì các con lớn dần mà "nhà không lớn cùng con" nên anh cũng bày tỏ rằng mình đã nghĩ đến chuyện cố gắng mua nhà mới rộng rãi hơn.

Một điều đặc biệt khác trong căn nhà của nhạc sĩ Nhật Ký Của Mẹ chính là những món đồ trang trí. Đó là những món quà giá trị của fan tặng như 3 chú gấu BearBrick in tên các bài nhạc do nhạc sĩ sáng tác được trưng bày ngay giữa phòng khách, như hộp đựng 1000 con hạc giấy được gấp từ vé xe bus,...

1000 con hạc giấy từ vé xe bus do fan tặng

Chiếm không gian khá lớn là khu vực trưng bày hàng loạt đĩa CD, bao gồm loạt bài hát đầu tiên mà anh Chung sáng tác như Đêm trăng đầu tiên, Cơn mưa tình yêu... Được chạm vào những chiếc album có tuổi đời lên tới 20 năm, Kiên Hoàng không khỏi bồi hồi chia sẻ kỷ niệm thời sinh viên vì đây chính là những bài hát nổi tiếng “gối đầu giường” của thế hệ 8X và đầu 9X.

“Có thể đối với mọi người, những chiếc đĩa này chỉ đáng giá vài chục, vài trăm nghìn nhưng với mình thì đó là vô giá, thậm chí có người mua cũng không nỡ bán” - anh Chung chia sẻ.

Nổi bật hơn cả là vị trí đặc biệt dành cho bộ sưu tập đĩa CD Nhật ký của mẹ, sản phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung coi như thành tựu đáng quý nhất trong quá trình làm nhạc. Ở đây có phiên bản tiếng Việt, bản tiếng Nhật, bản được đưa vào DVD hoạt hình của Nhật dành cho các bé học sinh tiểu học… Thành công từ Nhật ký của mẹ cũng chính là sự thôi thúc để anh Chung từ một nhạc sĩ viết tình ca, mở rộng sang nhiều đề tài khác nhau, đặc biệt là đề tài dành cho thiếu nhi. Với lĩnh vực này, sự trưởng thành từng ngày của Bu và Suri cũng chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Phòng làm việc là nơi đem đến nguồn cảm hứng sáng tác, được sắp xếp rất nhiều nhạc cụ và có view nhìn ra thành phố rất chill. Ngay trong căn phòng này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giải quyết gọn “thử thách” nhỏ đến từ Kiên Hoàng: mashup 2 bài hát do mình sáng tác. Khách mời đặc biệt được nhắc tên dù không xuất hiện, cô nàng Cam Cam - con gái của Kiên Hoàng cũng được dành tặng một bài hát thiếu nhi mà anh Chung thích nhất.

Không gian phòng làm việc

Phòng ngủ của nam nhạc sĩ

Biến cố 4 năm trước và ý nghĩa của từ “gia đình”

Khác so với các tập trước, tập 3 của House Are You? có sự xuất hiện của khách mời thân thiết với chủ nhà là TikToker Đức Anh Phạm. Vì vậy cả 2 đã cùng tham gia Cooking Challenge - thử thách nấu nướng của chương trình dành cho chủ nhà. Với đề bài là một bữa cơm nhà giản dị, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Đức Anh đã nhanh chóng hoàn thành.

Trong bữa ăn, Kiên Hoàng đã có cuộc trò chuyện lắng đọng nhất cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Đức Anh về gia đình. Sau khi chia tay người vợ cũ, nam nhạc sĩ trở thành bố đơn thân, một mình chăm sóc 2 con. Vì vậy, gia đình, đặc biệt là Bu và Suri chính là điểm tựa để anh cố gắng trong công việc, cuộc sống. Với nam nhạc sĩ, nuôi con là việc khó nhưng anh cũng cho rằng mình lạc quan sẽ khiến mọi chuyện trôi qua một cách dễ dàng, và anh cũng muốn các con nhìn mình, học theo mình ở tính cách lạc quan như vậy.

Cuộc trò chuyện của host Kiên Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và TikToker Đức Anh Phạm

Cũng tại cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn chia sẻ về sự đổ vỡ với người vợ cũ. Khi được Kiên Hoàng hỏi “Có bao giờ anh nghĩ rằng, giá như nếu ở thời điểm đó mình cố gắng hơn, thì bây giờ mình sẽ có gia đình nhỏ trọn vẹn hơn không?” , nam nhạc sĩ đã trả lời với thái độ tích cực và bình thản khiến Kiên Hoàng và ngay cả một người chưa có gia đình như Đức Anh cũng xúc động.

“Anh là người sẽ không bao giờ có chuyện giá như trong quá khứ. Anh nghĩ rằng mỗi thời điểm trong quá khứ mình đều đã cố gắng hết sức, và anh sẽ không bao giờ hối tiếc. Không phải khi không anh đưa ra quyết định đó. Anh phải cân nhắc 6 tháng để đưa ra, và anh tin rằng quyết định đó sẽ tốt cho con, tốt cho mẹ của con và tốt cho cả những người khác nữa”.

Với nhạc sĩ Chung, điều quan trọng nhất ở hiện tại là gia đình, dành thời gian quan tâm tới ba mẹ và con cái. Điều thứ hai là công việc sáng tác. Và cuối cùng là điều từ trước đến nay anh chưa làm được: tận hưởng cuộc sống cho cá nhân mình sau một thời gian dài nỗ lực cho người khác, nỗ lực gây dựng để có một ngôi nhà như bây giờ.