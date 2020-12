HP EliteBook 835/845 G7: Nâng cấp toàn diện, giá hấp dẫn, bảo hành 3 năm

Bộ đôi sản phẩm hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường laptop doanh nghiệp cao cấp trong thời gian tới. Lý do tại sao chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Cao cấp, mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, đầy đủ kết nối

Laptop doanh nghiệp thường được gắn với cái mác to, nặng và không mấy thẩm mỹ. Nhưng suy nghĩ này sẽ không còn đúng khi nhắc tới những sản phẩm thuộc dòng HP EliteBook gần đây của HP. Mà cụ thể ở đây là HP EliteBook 835 G7 và EliteBook 845 G7.

Bộ đôi sở hữu thiết kế vô cùng ấn tượng với khung nhôm sáng bạc được chế tác tinh xảo, logo HP hiện đại nổi bật trên mặt lưng càng tạo nên vẻ ngoài cao cấp khó tìm thấy trên bất kỳ dòng laptop nào khác trên thị trường.

Dòng sản phẩm EliteBook G7 mới còn được HP tinh gọn thiết kế, mang đến viền màn hình mỏng hơn, thân máy gọn gàng hơn. Trọng lượng của EliteBook 835 G7 (13.3 inch) giờ đây chỉ còn 1.25kg và EliteBook 845 G7 (14 inch) cũng chỉ 1.33kg đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng.

Cao cấp, mỏng nhẹ là như vậy, nhưng HP vẫn trang bị đầy đủ các yếu tố cần có trên một laptop doanh nghiệp ví dụ như đầy đủ cổng kết nối cơ bản, bền bỉ, thời lượng pin cả ngày, công nghệ sạc nhanh và tất nhiên là cả bảo mật.

Hiệu suất vượt trội với bộ xử lý AMD Ryzen PRO

Bộ đôi EliteBook 835 G7 và EliteBook 845 G7 được HP đặc biệt trang bị nền tảng vi xử lý AMD Ryzen PRO mang đến hiệu năng mạnh mẽ, độ ổn định cao, hỗ trợ tối đa cho các giải pháp doanh nghiệp. Cả hai sản phẩm đều có tùy chọn cấu hình AMD Ryzen 5 PRO 4650U 6 nhân 12 luồng hoặc AMD Ryzen 7 PRO 4750U 8 nhân 16 luồng.

EliteBook 835/845 G7 còn được trang bị sẵn 8GB hoặc 16GB RAM, hỗ trợ nâng cấp tối đa 32GB. Cùng với đó là 512GB SSD PCIe NVMe vừa đảm bảo không gian lưu trữ thoải mái lẫn tốc độ vượt trội.

Đặc biệt, EliteBook 835/845 G7 đều đi kèm với hệ điều hành Windows 10 Pro 64 bit khi bán ra. Windows 10 Pro là phiên bản hệ điều hành cao cấp Microsoft phát triển cho doanh nghiệp với độ ổn định cao, hàng loạt các tính năng dành riêng cho nhu cầu sử dụng trong doanh nghiệp và tất nhiên chỉ tính riêng giá trị của hệ điều hành này đã lên đến vài triệu đồng.

Nền tảng tối ưu cho nhu cầu công việc

EliteBook 835/845 G7 được trang bị rất nhiều tính năng để tối ưu cho các nhu cầu công việc, hội họp. Có thể kể đến dải loa Bang & Olufsen hướng thẳng về phía người dùng, hệ thống micro chống ồn nâng cao trải nghiệm âm thanh và chất lượng hội họp.

Để đảm bảo đường truyền internet ổn định, HP cũng trang bị cho EliteBook 835/845 G7 chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất. Cùng với Bluetooth 5.0 và công nghệ giao tiếp gần NFC, việc kết nối với điện thoại, tai nghe, loa hay các thiết bị ngoại vi không dây khác trở nên dễ dàng và ổn định.

Các sản phẩm EliteBook còn được trang bị màn hình độ phân giải Full HD sắc nét cùng với tấm nền chất lượng cao giúp người làm làm việc liên tục trong thời gian dài mà không bị mỏi mắt, khó chịu. Kết hợp với bàn phím tuyệt vời, hỗ trợ đèn nền cùng với hệ thống touchpad, trackpoint chất lượng cũng giúp tăng hiệu suất công việc.

Giải pháp bảo mật hàng đầu cho doanh nghiệp

EliteBook luôn tự hào là dòng máy tính cá nhân bảo mật hàng đầu thế giới. Ở cấp độ phần cứng, EliteBook 835/845 G7 được trang bị nút gạt che camera và phím tắt micro chuyên dụng bảo vệ tuyệt đối các khoảnh khắc riêng tư của người dùng. Cảm biến vân tay một chạm giúp việc đăng nhập qua Windows Hello dễ dàng và nhanh chóng. Các thông tin bảo mật đều được mã hóa trong một con chip TPM 2.0 riêng biệt.

Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp phần mềm khác như HP Sure Start bảo vệ và phục hồi BIOS khi bị tấn công; HP Sure Run đảm bảo các hàng phòng thủ quan trọng luôn hoạt động; HP Sure Click giúp cô lập toàn bộ những trình duyệt, tập tin tiềm ẩn mã độc, mở chúng trong một máy ảo; HP Sure Sense Pro dựa vào các thuật toán học sâu có khả năng bảo vệ thiết bị trước các cuộc tấn công chưa từng thấy trước đây.

EliteBook 835/845 G7 được phân phối chính hãng qua Synnex FPT và đã có mặt trên các đại lý trên toàn quốc với mức giá khuyến nghị từ 28.690.000đ, tất cả các sản phẩm đều được bảo hành chính hãng 3 năm với các dịch vụ Bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, Bảo hành cấp tốc – nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp, và Bảo hành tận nhà.



