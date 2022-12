HPT đón nhận danh hiệu "Chìa Khóa Vàng" 2022 do VNISA bình chọn

Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. Đây là năm thứ 7 Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức bình chọn giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc trên phạm vi cả nước. Các giải pháp, dịch vụ vừa có tính năng, lợi ích vượt trội, vừa đảm bảo triển khai dễ dàng, dễ phổ biến, chi phí đầu tư phù hợp, được thẩm định qua nhiều vòng với những tiêu chí khắt khe của ngành CNTT, ATTT. Vượt qua những tiêu chuẩn của Hội đồng bình chọn, HPT tiếp tục duy trì danh hiệu Chìa khóa vàng qua các năm.



Giải thưởng năm nay được trao thưởng cho cho 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT), HPT đã xuất sắc nhận có sản phẩm thuộc 3/4 hạng mục bao gồm: Hạng mục Sản phẩm An toàn thông tin Triển vọng Xuất sắc: Sản phẩm săn lùng các mối đe dọa tiềm ẩn – HPT Mavex; Hạng mục Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số: Phần mềm bộ giải pháp Hcapollo-Giải pháp quản lý và cảnh báo sớm sự kiện ATTT; Hạng mục Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu: Dịch vụ kiểm thử xâm nhập – Penetration Testing Services.

Sản phẩm Săn lùng các mối đe dọa tiềm ẩn – HPT Mavex

HPT Mavex ra đời nhằm hướng đến cho ra đời một nền tảng tích hợp các công cụ và sâu chuỗi tối đa các thông tin có được sau quá trình thu thập. Cung cấp cho doanh nghiệp một bức tranh tổng thể về hiện trạng của các máy chủ, về các rủi ro có thể gặp phải bên trong hệ thống một cách chính xác và hiệu quả về mặt thời gian. Đây là sản phẩm được nghiên cứu bởi nhóm kỹ sư thuộc Trung tâm An toàn thông tin HPT nhằm giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể tự chủ động săn lùng các mối đe dọa đang tồn tại trong hệ thống, truy lùng các vết tích của những cuộc tấn công trước đó, hoặc các backdoor của một sự vụ trong quá khứ.

Phần mềm bộ giải pháp Hcapollo-Giải pháp quản lý và cảnh báo sớm sự kiện ATTT

Giải pháp HCApollo bao gồm các thành phần chính (SIEM có tính năng SOAR, Vulnerability Management) làm nền tảng giao tiếp giữa các giải pháp phòng thủ truyền thống đồng thời định kỳ dò quét, kiểm tra lỗ hổng trong hệ thống mạng, tạo ra sự liên kết giữa các giải pháp phòng thủ truyền thống đang hoạt động một cách đơn lẻ, các dữ liệu được tổng hợp và cung cấp khả năng theo dõi liên tục 24/7 để phục vụ công tác duy trì ATTT. Qua đó, cung cấp tức thời bức tranh toàn cảnh ATTT cho bất kỳ mô hình tổ chức, doanh nghiệp thông qua CTO Dashboard.

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập – Penetration Testing Services

Kiểm thử xâm nhập được HPT thực hiện nhằm giả lập toàn bộ quá trình tấn công từ bên ngoài, từ bên trong hệ thống, chỉ ra tất cả các lỗ hổng tiềm ẩn sâu trong hệ thống, chỉ ra các lỗ hổng nghiệp vụ có thể ảnh hưởng đến chi phí, doanh thu của doanh nghiệp, kể cả uy tín trên thị trường. Bằng cách kết hợp kinh nghiệm từ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin và các giải pháp hỗ trợ tự động hoá quy trình, HPT đã xây dựng cho mình hệ thống ChatOps và Quản lý lỗ hổng phù hợp để tối ưu hoá thời gian triển khai dịch vụ nhưng vẫn mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Toàn bộ quá trình triển khai dịch vụ được thực hiện một cách bảo mật giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Với những đóng góp đã được ghi nhận, HPT cùng kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực An toàn thông tin sẽ tiếp tục là đơn vị tiên phong trong hoạt động phát triển những sản phẩm, giải pháp dịch vụ ATTT cho tổ chức, doanh nghiệp vì một nền CNTT an toàn hiệu quả. Hỗ trợ, đóng góp cho hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược "Make in Vietnam" của Chính phủ.

