HSC tiếp tục chào bán gần 2,7 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho cán bộ nhân viên

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cũng như phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 14/7/2025 đến hết ngày 12/9/2025), các cổ đông của HSC đã đăng ký mua hơn 357,3 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 360 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại gần 2,7 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của HSC quyết định sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 25/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/9/2025, cổ phiếu HCM đang giao dịch ở mức 26.900 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá chào bán cổ phiếu của HSC đã rẻ hơn khoảng 62,8% so với thị giá cổ phiếu HCM.

Theo danh sách nhà đầu tư dự kiến được phân phối cổ phiếu lần này, phần lớn là cán bộ nhân viên của HSC với tổng số lượng hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) cũng dự kiến được phân phối 147.007 cổ phiếu trong đợt chào bán này của HSC.

Theo kế hoạch, nếu hoàn thành đợt chào bán gần 360 triệu cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, HSC mang về tổng doanh thu hoạt động hơn 2.073 tỷ đồng, tăng 5,9% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 419 tỷ đồng, giảm 29%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HSC tăng 11,5% so với đầu năm, lên mức gần 34.937,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 13.067,8 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản cho vay ghi nhận hơn 19.813,1 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 24.753,2 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 24.351,2 tỷ đồng, chiếm 98,4% tổng nợ.



