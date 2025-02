Hứa Thuận Long & Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng Pocari Sweat sẵn sàng chinh phục Tokyo Marathon 2025

Chạy bộ không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, nỗ lực và ý chí bứt phá. Với Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa, mỗi bước chạy là một câu chuyện, một thử thách, và là sự khẳng định rằng giới hạn chỉ tồn tại nếu ta ngừng cố gắng.

Hứa Thuận Long - Chiến lược của người dày dạn kinh nghiệm

Là một vận động viên dày dạn kinh nghiệm và từng tham dự Tokyo Marathon 2024, Hứa Thuận Long có lợi thế khi hiểu rõ điều kiện thi đấu, đặc điểm đường chạy cũng như những thử thách mà anh sẽ đối mặt tại giải đấu sắp tới.

Chính vì vậy, Thuận Long không chỉ đặt mục tiêu hoàn thành cuộc đua mà còn hướng đến việc cải thiện thành tích cá nhân, tận dụng những kinh nghiệm quý báu từ lần thi đấu trước để xây dựng chiến lược hiệu quả hơn. Anh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân bổ sức bền và duy trì tốc độ hợp lý nhằm đảm bảo thể lực suốt chặng đua.

Để chinh phục mục tiêu này, Pocari Sweat – thức uống bổ sung ion từ tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản – đóng vai trò quan trọng giúp Hứa Thuận Long duy trì thể trạng ổn định, bù nước nhanh hơn 2.2 lần so với nước thường nhờ thành phần và nồng độ tương tự dịch cơ thể. Nhờ đó, anh có thể tập trung tối đa để chinh phục thử thách 42,195 km tại Tokyo Marathon sắp tới.

Hoàng Thị Ngọc Hoa - Sự quyết tâm của người lần đầu tham gia

Lần đầu góp mặt tại Tokyo Marathon, lợi thế của Ngọc Hoa chính là sự quyết tâm cao độ của một người mới, đồng thời cũng là kỹ thuật vững vàng và bản lĩnh của một tuyển thủ marathon chuyên nghiệp. Cô mang theo trong mình khát khao chinh phục những cột mốc mới và khám phá khả năng của bản thân trên một sân chơi quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Ngọc Hoa đã không ngừng nỗ lực trong quá trình tập luyện, sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong 42,195 km đầy cam go. Cô đã xây dựng một kế hoạch luyện tập bài bản, tập trung vào việc tăng cường sức bền, cải thiện tốc độ và làm quen với những điều kiện khó khăn có thể gặp khi thi đấu.

Hoàng Thị Ngọc Hoa luyện tập cho Tokyo Marathon 2025

Sự đồng hành từ Pocari Sweat là một yếu tố quan trọng giúp Ngọc Hoa tự tin hơn, đồng thời hỗ trợ cô bù nước nhanh và bổ sung ion thiết yếu cho cơ thể, giúp duy trì thể trạng ổn định và tập trung tối đa trong suốt quá trình tập luyện.

Chinh phục Tokyo Marathon 2025 cùng Pocari Sweat Việt Nam

Giải chạy Tokyo Marathon đặc biệt nổi tiếng với cung đường tuyệt đẹp, đưa vận động viên qua nhiều địa danh biểu tượng của thủ đô Nhật Bản, nhưng cũng đầy thử thách với thời tiết khắc nghiệt và những con dốc khó nhằn. Với chủ đề "The Day We Unite", giải đấu thu hút hàng chục nghìn vận động viên từ khắp nơi, với tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt – 300.000 người đăng ký nhưng chỉ có 38.000 suất tham gia. Việc Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa tham dự giải thật sự là một niềm vui và tự hào to lớn cho thể thao Việt Nam.

Năm 2024, Hứa Thuận Long đã tham dự Tokyo Marathon và lập thành tích dưới 2 giờ 30 phút. Trong năm 2025, anh đặt mục tiêu cải thiện kết quả này. Với Ngọc Hoa, đây là lần đầu tiên cô tham gia giải, quyết tâm chinh phục thử thách để học hỏi và cải thiện bản thân, không ngần ngại trước những điều mới mẻ.

Suốt 18 năm liên tiếp là đối tác chính thức của Tokyo Marathon, Pocari Sweat luôn kiên định với sứ mệnh tiếp sức cho các vận động viên trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Đi cùng với thông điệp "Mỗi giọt mồ hôi là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, đưa từng bước chạy tiến gần hơn đến vinh quang", Pocari Sweat sẽ tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục của các Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa, giúp cả hai thêm vững vàng trên hành trình Tokyo Marathon 2025.

Hãy cùng theo dõi và cổ vũ Hứa Thuận Long & Hoàng Thị Ngọc Hoa tại giải đấu năm nay. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cả hai vận động viên đang hướng tới việc hết mình tại giải chạy này, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để tiến đến phiên bản tốt hơn của chính mình, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu thể thao mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo dõi thêm thông tin về các hoạt động của Pocari Sweat Việt Nam tại: https://www.facebook.com/pocarivietnam