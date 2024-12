Hùng Huỳnh - mỹ nam gây "sốt" bước ra từ Anh trai "say hi"

Hùng Huỳnh (tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng), 25 tuổi, quê Đồng Nai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh cho biết muốn về nước lập nghiệp. Khi tham gia Anh trai "say hi", nam ca sĩ gây chú ý với loạt hit, như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10.