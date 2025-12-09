Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn kiểm tra thông tin tạm trú trên ứng dụng VNeID mới nhất 2025

09-12-2025 - 14:52 PM | Kinh tế số

Muốn được xem thông tin tạm trú thông qua ứng dụng VNeID thì công dân cần phải cập nhật phiên bản mới nhất và tài khoản định danh điện tử phải ở mức độ 2.

Để xem được thông tin tạm trú trên VNeID thì công dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNeID

Bước 2: Chọn mục thông tin “Thông tin cư trú” và nhập mật khẩu

Bước 3: Xem thông tin tạm trú

Ngoài ra, công dân còn có thể xem thông tin của các thành viên khác trong hộ gia đình bằng cách chọn “Thành viên khác trong hộ gia đình”.

Căn cứ tại Điều 27, Điều 28 Luật Cư trú 2020 quy định về điều kiện và hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

(1) Điều kiện đăng ký tạm trú

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020.

(2) Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú

(i) Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

(ii) Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(iii) Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định tại khoản (i), (ii). Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo Linh Lê

Tiền phong

VNEID

