Mới đây, Nguyễn Hương Liên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đón sinh nhật trên trang cá nhân. Trong những khung hình được chia sẻ, người đẹp xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, nở nụ cười tươi khi thổi nến mừng tuổi mới. Vẫn là visual cực phẩm cùng thần thái cuốn hút, Hương Liên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả lại là thông tin về năm sinh của cô. Trước đây, tuổi tác của Hương Liên không phải thông tin được nhắc đến quá nhiều. Bởi vậy, không ít người từng đoán cô sinh vào khoảng năm 1998, 1999 hoặc 2000. Thậm chí, một số bài đăng và thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng người đẹp sinh năm 2002.

Hương Liên thổi nến sinh nhật khiến nhiều người chú ý về năm sinh thật của cô (Ảnh chụp màn hình)

Song thực tế, Hương Liên sinh năm 2003, ở thời điểm hiện tại cô nàng 23 tuổi. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Hương Liên chia sẻ chính xác về năm sinh của mình.

Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước tuổi thật của người đẹp. Không ít ý kiến cho rằng Hương Liên trông trưởng thành, sắc sảo và có phong thái chững chạc hơn so với tuổi 23. Bên cạnh đó, nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ, ngày càng ra dáng phu nhân của cô cũng khiến netizen liên tục xuýt xoa khen ngợi.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ về năm sinh của Hương Liên (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Hương Liên từng được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Dù không tiến sâu vào những vòng cuối, cô vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười duyên dáng và chiều cao khoảng 1,7 m.

Sau chương trình, Hương Liên tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu, đồng thời phát triển nội dung trên mạng xã hội. Cô từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng những biệt danh như "Kim Tae Hee Việt Nam" hay "mỹ nhân nụ cười". Không dừng lại ở công việc người mẫu, Hương Liên còn thử sức với diễn xuất, từng tham gia một dự án phim truyền hình của VFC. Cô cũng theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình và tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực.

Chuyện tình cảm của Hương Liên bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm vào năm 2025, khi cô bất ngờ công khai chuyện đã làm lễ ăn hỏi với Lê Minh Trung. Đến tháng 11/2025, cả hai chính thức tổ chức đám cưới tại Hà Nội.

Hương Liên và chồng hơn 12 tuổi về chung nhà vào năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Chồng của Hương Liên hơn cô 12 tuổi, là con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, hiện công tác tại một cơ quan nhà nước và khá kín tiếng trước truyền thông. Chính vì vậy, đám cưới của cặp đôi từng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, đặc biệt là khi những hình ảnh về không gian tiệc cưới và lễ rước dâu được chia sẻ.

Sau khi lập gia đình, Hương Liên có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như chăm sóc nhà cửa, vào bếp, cắm hoa, tập luyện hay tận hưởng thời gian bên chồng.

Thời gian gần đây, không ít hình ảnh khác biệt về style ăn mặc, vòng 2 lùm lùm khiến nhiều người nghi vấn Hương Liên có tin vui. Dẫu vậy, mỹ nhân sinh năm 2003 vẫn kín tiếng, không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận các thông tin về đời tư.

Thế nhưng so với thời điểm trước khi kết hôn, cô đã thoải mái hơn trong việc đăng tải những hình ảnh chung của hai vợ chồng, từ các dịp kỷ niệm đến những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày. Trong một chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, người đẹp từng cho biết cả hai ưu tiên việc trò chuyện và thẳng thắn trao đổi khi có vấn đề thay vì im lặng. Cô cũng tiết lộ hai vợ chồng có sự đồng thuận trong những kế hoạch tương lai, trong đó có dự định đón thêm thành viên mới khi cả hai sẵn sàng.