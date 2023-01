Hụt thu từ bất động sản, Hà Đô (HDG) báo lãi quý 4/2022 giảm 45%

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 1.149 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ chủ yếu do mảng bất động sản. Giá vốn tăng mạnh đến 58% khiến biên lãi gộp co lại đáng kể từ 74,4% xuống còn 53,4% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 613 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.



Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh 79% còn 13 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 41% lên đến 193 tỷ đồng. Ngược lại, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm mạnh. Kết quả, Hà Đô lãi ròng 338 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế về cổ đông công ty mẹ giảm 53% xuống còn 248 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.642 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh 42% xuống còn 1.142 tỷ đồng. Ngược lại, mảng năng lượng vươn lên đóng góp lớn nhất với 2.161 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năng lượng cũng là mảng đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Hà Đô với lãi gộp lên đến 1.558 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Nhờ đó, dù hụt thu từ bất động sản nhưng lãi ròng cả năm 2022 của tập đoàn này vẫn tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt gần 1.378 tỷ đồng qua đó vừa đủ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Hà Đô đạt gần 15.400 tỷ đồng, giảm 500 tỷ so với đầu kỳ trong đó tài sản cố định vẫn chiếm phần lớn (hơn 62%). Đáng chú ý, trong quý cuối năm, doanh nghiệp này đã tất toán toàn bộ hơn 500 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Về phía nguồn vốn, nợ vay tài chính cũng đã giảm 780 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2022, xuống còn gần 6.600 tỷ đồng, tương đương 43% tổng tài sản. Ngoài ra, tập đoàn này còn tích lũy được 2.245 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022.