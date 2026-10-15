Huy động 40.000 người xây siêu sân bay rộng gấp 8,6 lần Nội Bài, tiêu tốn 450.000 tỷ đồng, 52.000 tấn thép

Ngày 25/9/2019, Trung Quốc chính thức đưa sân bay quốc tế Đại Hưng vào khai thác sau gần 5 năm xây dựng. Công trình nằm cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 46 km về phía nam, được phát triển nhằm giảm tải cho sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Theo Airport Technology, phạm vi dự án sân bay Đại Hưng được giới thiệu rộng khoảng 47 km². Nếu so với diện tích khoảng 544 ha (5,44 km²) đang sử dụng của sân bay quốc tế Nội Bài tại Hà Nội, quy mô này lớn gấp khoảng 8,6 lần. Tuy nhiên, đây là phép so giữa phạm vi dự án Đại Hưng và diện tích sử dụng của Nội Bài, không phải diện tích xây dựng thực tế của hai sân bay.

Tổng vốn đầu tư dự án được World Construction Network ước tính khoảng 17,47 tỷ USD (hơn 450.000 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Điểm nhấn của Đại Hưng là nhà ga hành khách rộng khoảng 700.000 m², được thiết kế theo hình sao biển với các nhánh tỏa ra từ khu vực trung tâm. Thiết kế này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển của hành khách, với thời gian đi bộ đến các cửa lên máy bay xa nhất khoảng 8 phút.

Quá trình xây dựng sân bay Đại Hưng huy động khoảng 40.000 lao động. Riêng hệ kết cấu thép nhà ga có tổng trọng lượng hơn 52.000 tấn, trải trên diện tích khoảng 313.000 m².

Kết cấu mái thép có hình dạng cong phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình chế tạo và lắp dựng. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật nổi bật nhất của dự án.

Công trình nhà ga bắt đầu thi công vào tháng 9/2015. Đến tháng 3/2017, phần kết cấu bê tông chính hoàn thành. Ba tháng sau, hệ khung thép mái cũng được xây dựng xong.

Ngày 30/6/2019, các hạng mục xây dựng chính hoàn tất, tạo điều kiện để sân bay chính thức khai thác vào cuối tháng 9 cùng năm.

Trong giai đoạn đầu, Đại Hưng được xây dựng với 4 đường băng, hướng tới công suất 72 triệu lượt hành khách và 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Về dài hạn, sân bay được định hướng mở rộng để phục vụ khoảng 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Bên cạnh quy mô nhà ga, Đại Hưng còn được kết nối với đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và hệ thống đường bộ, trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

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