Huỷ vé đi tàu lặn Titan vào phút chót, triệu phú người Mỹ may mắn thoát cửa tử

Stockton Rush, chủ sở hữu của chiếc tàu lặn Titan đã cung cấp vé giảm giá 150.000 USD (hơn 3,5 tỷ VNĐ) cho một triệu phú có tên là Jay Bloom. Mặc dù đây là một mức giá ưu đãi vì nó thấp hơn mức giá gốc 100.000 USD (2,3 tỷ VNĐ) nhưng ông Bloom đã từ chối vào phút chót vì lo ngại về độ an toàn của chuyến đi.



Hình ảnh tàu Titan

Jay Bloom, một nhà tài chính ở L.A (Mỹ), đã công bố những đoạn tin nhắn văn bản của mình với Rush lên Facebook. Được biết trước đó, Rush đã cung cấp chuyến đi thăm xác tàu Titanic ở dưới đáy biển sâu bằng tàu lặn Titan với mức giá 250.000 USD (khoảng 6 tỷ VNĐ).

Bloom cho biết vào tháng 2 năm nay, Rush đã mời ông và Sean, con trai ông, lặn xuống thăm xác tàu Titanic trong chuyến tham quan tháng 5. Nhưng cả hai chuyến du ngoạn vào tháng 5 đều bị huỷ do thời tiết xấu và lùi tới ngày 18/6.



Từ bỏ vào phút chót vì quá lo lắng

Trước chuyến tham quan, Bloom đã bày tỏ sự lo ngại đối với tính an toàn của chuyến đi. Trong một tin nhắn, Rush đã cố gắng thuyết phục ông rằng chuyến đi này còn “an toàn hơn cả việc băng qua đường phố”. Rush quả quyết: “Đúng là vẫn có thể có rủi ro nhưng nó vẫn an toàn hơn nhiều so với bay trên trực thăng hoặc đi lặn ở biển. Thậm chí trong 35 năm qua, chưa từng xảy ra vụ tai nạn đối với tàu ngầm dân sự nào”.

Bloom đã viết trong bài đăng của mình: “Tôi chắc chắn rằng anh ta tự tin vào những điều mình nói. Nhưng anh ấy đã sai. Anh ấy tin tưởng một cách thái quá về những gì mình làm”.

Những dòng tin nhắn được Bloom công bố

Rush vẫn kiên trì thuyết phục ông qua tin nhắn. Nhưng ông và con trai đều rất lo lắng và cho biết: “Tôi sẵn sàng gọi điện để gặp anh ta qua video. Bởi chúng tôi hoàn toàn không biết gì và rất tò mò về những nguy cơ có thể xảy ra”.

Rất may tỷ phú này đã từ chối lời đề nghị tham gia chuyến tàu Titan

Bloom cho biết lần cuối ông gặp trực tiếp Rush là tại cuộc triển lãm Titanic ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 1/3. Lúc đó, Rush cũng cố gắng trấn an ông về chuyến đi này. Bloom viết: “Vào buổi trưa tại khu ẩm thực Luxor, chúng tôi đã trao đổi mọi thứ về chuyến tham quan dưới biển, kể cả công tác bảo đảm an toàn. Rush một mực tin rằng chuyến đi này an toàn hơn việc băng qua đường.

Tôi nói với anh ta rằng vì lịch trình quá dày đặc nên chúng tôi không thể đi được cho đến năm sau. Vậy nên chỗ ngồi khi đó của chúng tôi đã thuộc về Shahzada Dawood và người con 19 tuổi của ông ấy, Suleman Dawood. Hai cha con đó cũng nằm trong số những nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến đi. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Cuộc đời là vô thường nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay”.

Dự đoán về những rủi ro của con tàu Titan

Chuyên gia về tàu lặn, James Cameron, đã dự đoán rằng tàu Titan sẽ nổ tung vài ngày trước khi mảnh vỡ của con tàu được tìm thấy.

Theo các tài liệu của toà án, một cựu nhân viên của OceanGate đã nêu lên những lo ngại về vấn đề an toàn của con tàu Titan. Ngoài ra, ông Cameron tiết lộ: “Những chuyên gia đầu ngành kỹ thuật lặn thậm chí còn viết thư cho công ty và nói rằng chuyến tham quan không khác gì một cuộc thử nghiệm để con tàu chở hành khách và họ yêu cầu công ty phải có sự phê duyệt chính thức cho chuyến đi này”.

Nhiều năm trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo Rush về thiết kế “mang tính thử nghiệm” của con tàu vì nó có thể dẫn đến thảm họa khôn lường. Đứng trước những lời cảnh báo và khuyên ngăn, Rush vẫn bảo vệ thành quả của mình và tin rằng các quy định đảm bảo an toàn đã giới hạn sự đổi mới và sáng tạo của anh. Rush tuyên bố với CBS: “Ở một mức độ nào đó, sự an toàn là không cần thiết. Ý tôi là, nếu bạn muốn an toàn, thì đừng rời khỏi giường, đừng lên xe, đừng làm gì cả. Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rủi ro để đạt được những thành tựu mới”.