Huyện sát vách Hà Nội sắp "cất cánh" lên thành phố, quy tụ loạt đại đô thị dự kiến tăng nguồn cung căn hộ gấp 3 lần trong năm 2025, cán mốc hơn 11.000 căn vào năm 2026

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount, tổng lượng giao dịch chung cư sơ cấp Hà Nội và Văn Giang (Hưng Yên) trong năm 2024 ghi nhận khoảng 33.800 căn, gấp hơn 3 lần so với năm 2023.

Trong đó, khu Đông có số lượng giao dịch là 12.800 giao dịch, chiếm 38% toàn thị trường Hà Nội.

Xét riêng về nguồn cung của thị trường khu Đông, trong năm 2024 huyện Gia Lâm có 11.000 căn, chiếm 85% tại khu vực phát triển bậc nhất Hà Nội này. Tuy nhiên, lượng sản phẩm sẽ giảm mạnh trong năm 2025 và dự kiến không còn nguồn cung trong năm 2026.

Tại Long Biên, nguồn cung trong năm 2024 vẫn còn hạn chế với hơn 600 căn, dự kiến tăng lên 2.800 căn trong năm 2025 do một số chủ đầu tư đã hoàn thiện xong pháp lý và đang khởi công xây dựng. Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ giảm gần một nửa vào năm 2026.

Nổi bật, trong năm 2024 nguồn cung tại Văn Giang (Hưng Yên) là 2.200 căn, dự kiến trong năm 2025 sẽ tăng gấp 3 lần và cán mốc hơn 11.000 căn vào năm 2026 - tương đương năm có nguồn cung cao nhất của huyện Gia Lâm là 2024, phần lớn tập trung tại các khu đô thị vệ tinh tích hợp nhiều tiện ích đã hình thành như: Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Ecopark,...

Theo nhận định từ ông Trần Minh Tiến, Văn Giang trở thành tâm điểm thị trường chung cư Hà Nội và Hưng Yên trong giai đoạn 2025 - 2026 được thúc đẩy bởi 2 yếu tố.

Thứ nhất là chính sách giãn dân khu trung tâm. Khi quỹ đất khu vực nội thành đang dần cạn kiệt, thành phố đã và đang có những chính sách hạn chế dân số tại khu vực lõi trung tâm và chuyển hướng dân sinh đến các khu vực ngoại thành như Long Biên, Gia Lâm và các khu vực vệ tinh như Văn Giang (Hưng Yên). Theo quy hoạch phát triển của thủ đô và Văn Giang (Hưng Yên), tính đến năm 2030, khu vực phía Đông dự kiến có 1,05 triệu dân, tăng 39% so với năm 2022. Những yếu tố về dân số này sẽ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và tiện ích sống tại khu Đông trong thời gian tới.

Thứ hai là tầm nhìn quy hoạch các quận phía Đông của TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tới, việc hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Mễ Sở, cầu Hồng Hà... sẽ tạo ra một cú hích lớn cho sự phát triển của Văn Giang. Thời gian di chuyển rút ngắn, kết nối giao thông thuận tiện sẽ thu hút một lượng lớn dân cư, doanh nghiệp đến đầu tư và sinh sống.

Với tầm nhìn quy hoạch vùng Thủ đô và sự đầu tư bài bản của các đơn vị phát triển bất động sản, ông Trần Minh Tiến cho rằng, sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn như Masterise Homes, Vinhomes, CapitaLand,... và lợi thế về quỹ đất, sự quy hoạch bài bản của hạ tầng giao thông,... giúp cho Văn Giang (Hưng Yên) nhiều dư địa phát triển trong những năm tới.

Thực tế cho thấy, đến hiện tại, tỷ lệ lấp đầy tại Ocean Park 1 ở mức cao với gần 60.000 cư dân chuyển về sinh sống sau 5 năm hoạt động, việc di chuyển từ các quận ngoại thành tới khu vực trung tâm cũ không còn rào cản, chưa kể giá bất động sản ở các khu đô thị mới này sẽ vừa đa dạng và vừa túi tiền hơn cho khách hàng, nhà đầu tư lựa chọn. Và kịch bản này sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực Ocean Park 2,3 trong vài năm tới khi các phân khu thấp tầng và cao tầng hoàn thiện, từ đó tạo dòng dịch chuyển thu hút lượng lớn dân cư đổ về.

Theo như quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) sẽ được định hướng trở thành thành phố và là đô thị loại II vào năm 2030. Tính đến hiện tại, huyện Văn Giang đang có 8 dự án đầu tư phát triển đô thị lớn với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.200 ha (22 km2) gồm khu đô thị Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3... Bên cạnh quy tụ hàng loạt khu đô thị và dự án nhà ở hiện đại, huyện Văn Giang còn thu hút nhiều trường đại học danh tiếng như: Đại học Mở Hà Nội, Đại học Y khoa Tokyo, Đại học Anh Quốc Việt Nam,... Với mục tiêu trở thành thành phố trong tương lai, cùng với tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng, Văn Giang đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng. Nổi bật là các dự án giao thông trọng điểm như: đường Vành đai 3, Vành đai 5, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.